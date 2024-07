Dal concerto in Rocca 5mila euro in beneficenza per aiutare mamme e bambini dell'Africa

La serata di musica alla Rocca di Noale, con protagonista il violino di Giovanni Andrea Zanon, è stata l'occasione di raccogliere la cifra di 5mila euro destinata a don Dante Carraro, direttore dei Medici per l’Africa Cuamm, e al progetto “Prima le mamme e i bambini”. Nella serata di venerdì 5 luglio un folto pubblico di quasi mille spettatori si è raccolto nella suggestiva cornice delle mura medievali per assistere all’interpretazione delle Quattro stagioni di Vivaldi, eseguite dal talentuoso violinista Zanon assieme all’Orchestra di Padova e del Veneto. Tra i musicisti sul palco anche i noalesi Silvio Celeghin, Angelo Liziero e Giacomo Grespan.

Una serata di forti emozioni che è stata resa ancora più speciale, appunto, dalla donazione raccolta dagli organizzatori: Talentree, Pro Loco e Marzo Organistico.

I celebri concerti per violino e orchestra dedicati allo scorrere delle stagioni sono stati scritti nella loro forma definitiva nel 1724, ma pur avendo 300 anni alle spalle sanno ancor oggi deliziare le platee. «Questa è musica immortale, capolavori che è sempre un onore poter eseguire», ha detto Giovanni Andrea Zanon al termine di un concerto in cui ha concesso due bis. «Ancor di più se si ha la fortuna di suonarli con l’Orchestra di Padova e del Veneto e in questo splendido luogo che è la Rocca, sostenuti da un pubblico che ci ha trasmesso una speciale energia».

Anche don Dante, dopo il saluto del sindaco Stefano Sorino, ha ringraziato gli organizzatori. «Aiutare una donna a far nascere un bambino in Africa costa 40 euro. Pensate quanti bambini riusciremo a far venire al mondo con la vostra donazione, assicurando anche la salute delle mamme. Grazie davvero».