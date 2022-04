I Vocal Skyline e la Big Vocal Orchestra al Teatro Goldoni per la Festa di San Marco

Torna al Teatro Goldoni di Venezia il consueto appuntamento con il concerto per la Festa di San Marco e della Liberazione. Protagonisti dell'evento saranno il gruppo Vocal Skyline insieme alla Big Vocal Orchestra che si esibiranno in un concerto/spettacolo lunedì 25 aprile alle 18.00.

L'originale formazione corale veneziana diretta dal maestro Marco Toso Borella presenterà un originale viaggio tra diversi generi musicali, dai Coldplay a Verdi, dai Depeche Mode a Morricone in uno spettacolo che vedrà la partecipazione straordinaria della Big Vocal Orchestra, il coro più numeroso d'Italia e d'Europa. Le trenta voci dei Vocal Skyline, tutte veneziane, accompagneranno il canto con coreografie, gesti scenici e, da quest'anno, anche con letture teatrali di testi e introduzioni ai brani, per una proposta unica nel suo genere. Insieme a loro duecento coristi della Big Vocal Orchestra arriveranno sul palcoscenico da una postazione "a sorpresa".

Cuore dello spettacolo, come ogni 25 aprile, sarà la parola libertà che quest'anno non potrà non attraversare l'esperienza della pandemia e gli scenari di guerra, esplorando nuove sonorità e atmosfere musicali anche di continenti e epoche storiche diverse. Si tratta di un concerto-spettacolo in cui voci, mani, parole, luci vorticano insieme mescolando diverse forme d'arte e sensi in un turbine di emozioni che travolge, solleva, trasporta lontano.