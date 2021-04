A Chioggia il centro per l'infanzia ispirato al modello educativo del Piccolo Principe

Intitolato a don Pierangelo Laurenti, parroco di San Martino mancato nel 2020. Il Comune ha dato in concessione parte dell'immobile “Centro minori La Barca” alla cooperativa L'Approdo per mettere a servizio delle famiglie 2 proposte educative

La giunta comunale di Chioggia ha dato il via libera alla concessione di parte dell'immobile denominato “Centro minori La Barca” (lato est, piano terra e piano primo) alla Cooperativa sociale L'Approdo onlus per 16 anni, con decorrenza dal 7 aprile 2021. «In questa data sarà avviato il centro per l'infanzia - annuncia l'assessore all'Istruzione Isabella Penzo - che sarà intitolato a don Pierangelo Laurenti parroco di San Martino a Sottomarina, molto amato dalla città, mancato lo scorso anno».

Gli oneri di manutenzione straordinaria sostenuti dalla cooperativa per rendere la struttura agibile dopo anni di abbandono sono a pari a 233 mila euro al netto di oneri fiscali, per una spesa complessiva di riqualificazione di 284.260 euro. Alla scadenza contrattuale del 2037, l’amministrazione comunale si riserva la facoltà di rinnovare la concessione, su richiesta del concessionario, per un periodo di ulteriori 8 anni. Durante la vigenza contrattuale saranno a carico del concessionario tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre che le spese di gestione connesse alle utenze. Al termine, tutte le migliorie e attrezzature garantite, inclusi gli arredi, si intenderanno acquisiti dal Comune senza alcun onere aggiuntivo.

«La nuova scuola offrirà alla comunità cittadina due proposte educative: una dedicata ai bambini in età 12 - 36 mesi (nido integrato) e una dedicata ai bambini 3 - 6 anni – continua l'assessore all'Istruzione Isabella Penzo – e proporrà il modello pedagogico "B612" (dal nome dell'asteroide nel romanzo "Il piccolo principe"), che lega insieme conoscenza ed emozioni, ideato dalla professoressa Daniela Lucangeli, ordinario di psicologia dello sviluppo e dei processi di socializzazione dell'Università di Padova e dalla professoressa Patrizia Granata, pedagogista clinica e dirigente scolastico. Il nuovo centro dell'infanzia risponde a un'esigenza essenziale per le famiglie del territorio, in quanto le strutture comunali non riescono a coprire tutte le richieste pervenute».

Il Comune aveva deciso di destinare una parte dell'immobile (e precisamente il lato est), ad attività afferenti ai servizi scolastici da parte di soggetti del terzo settore. Successivamente si è dato corso ad un procedimento di avviso pubblico, alla nomina di una commissione per la valutazione delle richieste e dei relativi progetti presentati e, a seguito dell'esito degli adempimenti. La giunta comunale ha individuato quale affidatario della concessione in uso e gestione dei locali alla cooperativa L'Approdo, con sede a Chioggia, ai fini della realizzazione del progetto denominato “Centro per l’infanzia l’Approdo – scuola B612 Chioggia”. «Con questa assegnazione - conclude il vicesindaco e assessore al Demanio Marco Veronese – possiamo dire di aver perseguito l'interesse pubblico, recuperando un bene di collocazione strategica in città, mai usufruito e abbandonato da più di dieci anni».