Giovani artisti in concorso con le proprie opere: le più meritevoli vanno alla Biennale

C’è tempo fino al 10 febbraio per partecipare alla terza edizione di “Artefici del nostro tempo”, concorso che invita i giovani artisti a sviluppare una propria creazione interpretando il tema della prossima Biennale di arti visive: "The milk of dreams", il latte dei sogni. Si possono presentare opere realizzate tramite una disciplina a scelta tra 8: fotografia, fumetto e illustrazione, pittura, poesia visiva, videoarte, street art, design del vetro e opere in vetro.

“Artefici del nostro tempo” prevede la selezione di dieci opere per ciascuna disciplina artistica, realizzate singolarmente o da un collettivo di artisti. Le prime classificate per ogni categoria saranno esposte presso il padiglione Venezia ai Giardini della Biennale in concomitanza con la 59^ esposizione internazionale d’arte, dal 23 aprile al 27 novembre 2022. Le restanti opere selezionate saranno esposte presso il padiglione 29 di Forte Marghera, a Mestre, da giugno a dicembre 2022.

Le opere in concorso dovranno essere inedite, originali, frutto dell’ingegno degli artisti, tutte eseguite dopo l’1 gennaio 2021 (ad eccezione delle realizzazioni in vetro di cui al punto B dell’articolo 5, che prevede la partecipazione di opere effettuate successivamente al 1 gennaio 2019).

“Artefici del nostro tempo” è un progetto bandito dal Comune di Venezia in collaborazione con Fondazione Musei Civici di Venezia, Fondazione Forte Marghera, Venis Spa e Vela Spa. Per maggiori informazioni: www.comune.venezia.it/it/content/artefici-nostro-tempo-2022.