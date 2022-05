Nei caffè storici di piazza San Marco il primo trofeo per bartender professionisti

Un tempo di 10 minuti e sei ingredienti a scelta, per preparare un cocktail originale, da sottoporre a una giuria di esperti. Ha preso il via questo pomeriggio a Venezia la prima edizione del Trofeo Piazza San Marco, competizione aperta a bartender professionisti che si sono sfidati nella preparazione di un proprio drink con una ricetta originale. Aperta a venti partecipanti, provenienti da tutta Italia, la competizione si è svolta all’interno dei caffè storici della piazza, il Quadri e il Florian.

La giuria è composta da sei giudici, tra i quali l'assessore al Commercio Sebastiano Costalonga e il presidente dell’associazione Piazza San Marco, Claudio Vernier. La competizione è stata organizzata da Abi (associazione barmen italiani) e Associazione Piazza San Marco, con la collaborazione di alcuni sponsor, per avvicinare i giovani a questa professione. Al vincitore sarà consegnato un trofeo in vetro di Murano, disegnato appositamente per l’occasione dal Consorzio Promovetro di Murano. «È stato bello - ha dichiarato l'assessore Costalonga - veder competere tanti professionisti che si cimentano con passione e fantasia. Questo tipo di attività - aggiunge - serve sicuramente ad elevare il livello dei nostri locali, dando un valore aggiunto alle proposte di svago in città».