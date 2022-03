Certosa: il concorso Artbonus per recuperare il chiostro del convento, volge al termine

Ci sono quasi 5 mila voti sul sito di Artbonus, per eleggere l'intervento di manutenzione e messa in sicurezza dell'antico chiostro del convento Certosino, sull'omonima isola veneziana, a “Progetto Art Bonus dell’anno”. Un concorso ideato nel 2016 da Ales spa (Società responsabile del programma di gestione e promozione dell'Art Bonus per conto del Ministero della cultura) che ha l’obiettivo di promuovere la conoscenza della legge Art Bonus e rendere possibile il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale del nostro Paese. Dal 2016 al 2020 il lancio di ogni edizione del concorso è avvenuto in ottobre a Lucca durante il Forum internazionale LuBeC, Lucca Beni Culturali.

L'antico chiostro del convento dell'isola della Certosa è un bene vincolato ed è costituito dai resti del chiostro dei conversi, si legge sul sito Artebonus, l'unica testimonianza dl complesso monastico della Certosa demolito in epoca napoleonica. Nel 1199 fu fondata nella laguna di Venezia, sull’isola della Certosa, la chiesa di Sant’Andrea. Abbandonata dagli Agostiniani nel 1419, dal 1424 l’isola ospitò i padri Certosini di Firenze che aggiunsero nuove costruzioni, tra cui il chiostro dei conversi. Con Napoleone nel dicembre del 1807, i monaci della Certosa di Venezia furono trasferiti e l’isola cessò forzatamente l’uso conventuale, fu spogliata delle sue opere d’arte e venne convertita ad uso militare. Uso militare che prosegui, passando per il dominio austriaco, fino all’annessione di Venezia al Regno d’Italia nel 1866 dove l’esercito trasformo ciò che rimaneva dell’antico complesso assieme a nuove costruzioni in uno stabilimento per la lavorazione di esplosivi poi evoluto in un moderno pirotecnico nel 1924 con la regia Marina.

L’isola, dalla definitiva dismissione militare, è di proprietà del demanio dello Stato, trasferita in concessione al Comune di Venezia. Gli interventi realizzati dal Comune di Venezia tra il 1996 e il 2001 hanno permesso di porre le basi del recupero dell’isola. Dal 2004 la società Vento di Venezia (Vdv) srl opera alla Certosa come attuatore del programma di riqualificazione dell' isola, dove ha realizzato il Polo Nautico Venezia Certosa Marina, un centro di servizi per la nautica da diporto. Il chiostro, danneggiato dal passaggio di una tromba d’aria nel 2012, si presentava come un rudere, in pessime condizioni di conservazione e necessitava di un consolidamento statico.

Sono stati quindi eseguiti gli interventi: scavo dei detriti, posa di tessuto geotessile e strato di ghiaia (lungo i lati interni del chiostro); realizzazione di un sistema di strutture temporanee in legno, funzionali a garantire la stabilità delle murature e quindi la fruizione degli spazi in condizioni di sicurezza; raccolta, catalogazione e messa in sicurezza di reperti di pregio per un futuro museo. Agli interventi di recupero e messa in sicurezza, per migliorare l’esperienza dei visitatori, sono state realizzate una serie di passerelle in tavole di abete: in questo modo, si è garantita l’accessibilità e la percorrenza in sicurezza degli spazi interni al chiostro. Con l’installazione di grandi pannelli “vele”, si racconta grazie a grafiche, foto e mappe di archivio, la storia dell’isola. L’intervento è stato coordinato da Vento di Venezia. Ad oggi, attraverso il concorso Artbonus, potrebbe rientrare nel progetto di recupero del ministero della Cultura. Qualche anno fa ci sono state delle opposizioni, da parte di alcune organizzazioni come Italia Nostra, sulla presunta “privatizzazione” degli spazi acquei circostanti l’isola.