Acque Risorgive lancia il secondo concorso fotografico dedicato ai fiumi

I molini, la flora e fauna ittica e i fiumi visti dall’alto. Sono i tre soggetti al centro della seconda edizione del concorso fotografico “Tra Risorgive e Laguna”, indetto dal Consorzio di bonifica Acque Risorgive e aperto fino al 30 agosto 2024. «Abbiamo pensato di valorizzare la presenza dei molini ancora esistenti lungo i nostri corsi - spiega il presidente Francesco Cazzaro - perché, oltre ad essere una testimonianza del passato, possono rappresentare una risorsa anche per il futuro».

Il concorso, aperto alla partecipazione gratuita di cittadini, dilettanti e professionisti, riserva una sezione ai corsi d’acqua ripresi dall’alto con l’utilizzo del drone. Le fotografie dovranno essere scattate sul territorio del comprensorio gestito dal Consorzio. Sono esclusi, quindi, i corsi d'acqua non di competenza di Acque Risorgive: Sile, Brenta, Muson dei Sassi, Serraglio, Taglio di Mirano, Naviglio Brenta e Novissimo (che sono di competenza regionale), i fossi stradali e di campagna (gestiti da Comuni e Province) e quelli privati.

Sul sito web è consultabile la mappa con la rete idrografica. Per quanto riguarda la sezione “flora e fauna” si precisa che non possono essere ammesse fotografie di animali domestici. Le foto dovranno essere inviate online compilando un form caricato sul sito web. La giuria sarà formata da professionisti e specialisti del settore fotografico e grafico. Per ogni categoria saranno assegnati tre premi in denaro, per un montepremi totale di 3mila euro.

Il Consorzio di bonifica promuoverà una cerimonia di premiazione e potrà utilizzare le immagini partecipanti al concorso su pubblicazioni a fini istituzionali o per eventuali mostre ed esposizioni sul territorio.