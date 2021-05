Premio fotografico ai migliori scatti dei tesori naturalistici custoditi in fiumi, oasi e aree verdi

Un concorso fotografico dedicato a chi ama immortalare i tesori della natura custoditi in fiumi, oasi e aree verdi del proprio comprensorio. Lo ha indetto il Consorzio di bonifica Acque Risorgive: in questi giorni sarà pubblicato il bando sul sito web del Consorzio con indicati i requisiti per partecipare. Le foto dovranno essere scattate lungo i corsi d’acqua che si trovano nell’ambito consortile compreso tra le province di Padova (alta padovana), Treviso (l’area sud, da Castelfranco a Casale su Sile) e Venezia (Miranese, Noalese e Altinate). Il tempo a disposizione per partecipare va dal 3 maggio fino al 30 novembre.

Il concorso, che si intitola “Tra laguna e risorgive. La bellezza del paesaggio di pianura del comprensorio di Acque Risorgive, dei suoi fiumi e dei tesori naturali in essi racchiusi”, è strutturato su due sezioni (bellezza dei fiumi; flora e fauna) con 5 premi (da 50 a 250 euro) per ciascuna. I vincitori, scelti ad una apposita giuria nominata dal Consorzio, saranno premiati durante una cerimonia che si svolgerà al termine della selezione.

«Fiumi, oasi, aree verdi del nostro comprensorio offrono in ogni stagione dell’anno degli squarci di bellezza, ricchi di suggestione e rappresentativi della grande ricchezza naturale in essi custodita. Per questo – spiega il direttore di Acque Risorgive, Carlo Bendoricchio – abbiamo pensato che fosse utile raccogliere le immagini fotografiche più belle per rendere visibile l’immenso tesoro che tutti, a partire dal Consorzio, dobbiamo impegnarci a preservare perché possa essere goduto dalle future generazioni”. Sul sito di Acque Risorgive oltre al regolamento del concorso fotografico, saranno disponibili il modulo di iscrizione e l’informativa sulla privacy, https://www.acquerisorgive.it/concorso-fotografico.