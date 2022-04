Concorso fotografico a Mestre: l'università popolare invita a riflettere sui "muri"

L'università popolare di Mestre (Upm) organizza il suo 4° concorso fotografico, invitando artisti-fotografi non professionisti a interpretare e scegliere tra i diversi valori che il termine “Muri” offre.

Ai partecipanti è richiesto di immaginare di guardare il soggetto attraverso un caleidoscopio: osservando il movimento dei frammenti di vetro colorato si possono cogliere diverse sfaccettature del mondo e sarà la sensibilità individuale a catturare in totale liberà, tra le immagini contenute scuotendo il caleidoscopio, quella più consona al suo sentire.

Il bando con tutte le indicazioni per la partecipazione è scaricabile dal sito www.univpopmestre.net, oppure facendo richiesta a concorsi.upm@gmail.com. Le opere dovranno pervenire, attraverso una delle modalità previste, entro il 31 maggio 2022.

Per il vincitore sono previsti: la pubblicazione dell'opera sulla rivista Kaleidos, l'iscrizione gratuita all'Upm per l'anno 2022-23, un coupon dell'agenzia viaggi Clipper per un soggiorno di una notte per 2 persone in una città in Italia o in Europa. L'iscrizione è gratuita