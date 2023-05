Studenti e operatori del Serd insieme per contrastare il gioco d'azzardo

Sono cinque le scuole secondarie di secondo grado e oltre 250 gli studenti che hanno partecipato al concorso di idee voluto dal servizio per le dipendenze dell’Ulss 4 per facilitare negli adolescenti lo sviluppo di una coscienza critica sul gioco d’azzardo e sensibilizzarli sui rischi connessi mediante la produzione di elaborati a tema.

Nelle sezioni previste, ha riscosso la maggior partecipazione “Elaborati grafici” per la quale sono pervenuti 30 elaborati; non meno gettonata è stata la sezione “Slogan e testo” con 19 elaborati, seguita da 16 produzioni per la categoria “Video, da un videogioco per la categoria “Video informatici”, e due storie a fumetti. In questi giorni all’istituto Vito Volterra di San Donà di Piave, alla presenza della referente Ulss 4 per l’area gioco d’azzardo, Emilia Serra, si è svolta la premiazione del concorso di idee.

Tutti i premiati

Categoria “Elaborati grafici”: primo premio a Carlotta Capoccia e Carlo Bellese della classe 4°L - Istituto Tecnico Vito Volterra; secondo premio a Lorenzo Zanin, Sharon Lentini, Beatrice Meneghini della classe 4°L - Istituto Tecnico Vito Volterra; terzo premio a Tommaso Furlan, Paolo Longo, Lorenzo Lucchetto della classe 4° L - Istituto Tecnico Vito Volterra.

Categoria “Slogan e testo”: primo premio a pari merito al testo di Sofia Leone, Rebecca Moro e Marco Urban, della 4°E - Liceo Scientifico Galileo Galilei, ed allo slogan prodotto da Omar Shera e Pietro Nesto della 4°A - Istituto Scarpa Mattei. Un pari merito è stato assegnato anche per secondo posto, agli slogan di Sneah Bellotto, Amarilda Buthi, Julia Campaner e Sonia Judea della 4°E - Istituto Gino Luzzatto, e a Nicola Masato e Davide Montagner della 4°A - Istituto Scarpa Mattei.

Categoria “Video Informatici”: primo premio a pari merito ai video di Marco Rosada e Sergio Pasini della 4°A - Liceo Scientifico Galileo Galilei, e a Giovanni Rossetto, Ponzetta Marco Tommaseo, Marco Celeghin, David Sirbu, Alessandro Penso, Riccardo Montagner e Marco Benotto della 4°B - Liceo Scientifico Galileo Galilei. Secondo premio al videogioco di Iris Minchillo Selmani, Jacopo Maggi, Giulia Zamuner, Mattia Cicutto, Alex Xhaferaj Klevis della 4°A del Liceo Scientifico Galileo Galilei.

Categoria “Video”: premio a Rayan Baroudi Amine, Adriano D’Antoni e Gabriele Ballarin della 4°L -Istituto Tecnico Vito Volterra.