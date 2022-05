La tradizione dei maestri d'ascia artigiani sbarca al Salone Nautico

Con quattro cantieri e tre aziende legate all’attrezzatura e alla sicurezza nella nautica, il “settebello” della tradizione marinaresca veneziana sarà protagonista al Salone Nautico di Venezia, che anche quest’anno si terrà all'Arsenale dal 28 maggio al 5 giugno. Saranno ben sette, infatti, le imprese veneziane legate alla nautica e alla cantieristica tradizionale che esporranno a questa terza edizione del Salone, ma non solo. Quest’anno Confartigianato Venezia, presente all’evento internazionale per il terzo anno consecutivo, allestirà anche uno speciale cantiere “vivente”, dove sarà possibile vedere gli scheletri di due barche in costruzione, regalando così ai visitatori la possibilità scoprire, apprezzare e conoscere i segreti e le tecniche secolari dei maestri d'ascia veneziani.

In totale, saranno sette le barche che verranno esposte dai cantieri legati alla Confartigianato Venezia: una mascareta da regata e una imbarcazione di vetroresina tipo topetta, due caorline, una barca appena terminata di 7 metri di lunghezza, costruita interamente in legno e motorizzata con un motore fuoribordo a benzina che, esposta all'esterno, darà la possibilità ai visitatori di provarla, e infine una piccola topetta di due metri. Quest'anno, poi, ci sarà un’altra vera e propria sorpresa per soddisfare la curiosità e le attenzioni di appassionati e amanti delle tradizioni veneziane. Verrà esposto l'ultimo mussin attualmente in fase di restauro. Si tratta di una imbarcazione tipica della tradizione veneziana realizzata nel 1975 dal Maestro d'Ascia Mario Bote che di fatto, con le sue caratteristiche di semplicità ma anche velocità di navigazione rappresenta una sorta di variante povera del più noto gondolin da fresco. All'esterno, infine, anche quest'anno come per la precedente edizione 2021, sarà ormeggiata la bellissima "Nicopeja": un'imbarcazione storica del 1901 completamente restaurata che sarà possibile visitare ed apprezzare.