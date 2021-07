Confcommercio San Donà-Jesolo: «No al green pass per entrare nei ristoranti»

«Sì ad un rafforzamento della campagna vaccinale. Se una persona non può o non vuole fare il vaccino, faccia il tampone e dimostri di non essere contagioso»

«No al green pass per entrare nei ristoranti, sì ad un rafforzamento della campagna vaccinale». Il presidente di Confcommercio San Donà-Jesolo, Angelo Faloppa, esprime le sue perplessità circa la proposta di introdurre il green pass per i ristoranti, sul modello francese. Una iniziativa che sta dividendo l’Italia, anche tra gli stessi addetti ai lavori, molti dei quali sono preoccupati del fatto che sia di difficile gestione e che possa rappresentare un ulteriore ostacolo per la clientela.

«Il green pass diventerebbe di difficile gestione per gli operatori – sottolinea Faloppa – soprattutto in realtà turistiche come quelle delle nostre spiagge, dove il flusso di clienti è notevole. Gli imprenditori si sono sempre dimostrati responsabili e ligi al rispetto delle norme, anche quelle più restrittive, che sono state ritenute necessarie per la salute della gente, ma questa iniziativa diventerebbe un forte ostacolo».

Per il presidente Confcommercio Faloppa, che si è detto favorevole al green pass per le situazioni di alto rischio aggregazioni, bisogna insistere con le vaccinazioni. «I vaccini sono l’arma più importante ed efficace per combattere la diffusione della pandemia e per uscire del tutto da questa situazione: ed è su questo che bisogna insistere. Credo fortemente nella forza della vaccinazione e, come associazione, siamo pronti a fare la nostra parte per promuoverla, sempre nel rispetto della libertà di tutti. È vero che non vi è alcun obbligo alla vaccinazione, ma è altrettanto vero che la libertà di ognuno finisce dove inizia quella delle altre persone, per cui ci vuole rispetto per tutti. Se una persona decide di non vaccinarsi, o non può farlo per motivi di salute di vario genere, almeno faccia il tampone e dimostri di non essere contagioso».