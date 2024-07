3,6 milioni di registrazioni: «Il ticket ha funzionato, avremo dati certi»

Si è tenuta questa mattina a Ca' Farsetti la conferenza stampa di presentazione dei risultati del "contributo d'accesso", la cui sperimentazione per il 2024 si è conclusa il 14 luglio. Conferenza stampa tenutasi nonostante le notizie di cronaca di questi giorni e l'inchiesta della procura che vede indagato il sindaco Luigi Brugnaro e arrestato l'assessore Renato Boraso. All'inchiesta il sindaco ha dedicato un intervento in apertura di conferenza stampa, senza mai citare Boraso e chiedendo di non ricevere domande a riguardo.

Brugnaro ha ricordato la genesi del contributo d'accesso, ha rivendicato il coinvolgimento della città e delle parti sociali nel costruire la misura: «Non c'era nessuna alternativa, non è arrivata nessuna proposta pratica» ha detto il sindaco, difendendo il provvedimento varato. Un sistema di controllo "leggero" e «non invadente» che obblighi tutti i visitatori della città a registrarsi, e alcuni di questi (quelli che non dormono in città e non hanno amici o parenti a Venezia) a pagare un contributo. Il sindaco ha rivendicato la necessità di una misura simile, che gestisca il turismo senza demonizzarlo. «L'industria turistica tiene a galla il paese. Dobbiamo ringraziare chi sceglie di visitare Venezia, ma non deve diventare deleterio» ha sintetizzato, attaccando le opposizioni che hanno cercato di boicottare queste misure con "provocazioni": «Non abbiamo disturbato nessuno, ed è passata l'idea che Venezia deve essere rispettata. La stragrande maggioranza dei Veneziani ha capito». I turisti, ha notato il sindaco, pagavano molto volentieri, e di questo l'amministrazione è soddisfatta: «Ci siamo assunti un grande rischio, e ha funzionato». I paganti sono stati circa il triplo di quanto previsto, 485.062 in totale, raccogliendo 2,4 milioni di euro a fronte dei 700 mila preventivati, un modo anche per rientrare in parte dei costi della campagna informativa e della gestione pratica dei controlli, costate in tutto intorno ai 3 milioni.

Il vero tesoretto di questi primi 29 giorni di sperimentazione sono però i dati, come hanno spiegato i presenti. Un totale di 3.618.114 prenotazioni giornaliere nel portale web (che non è mai andato in crash, altro fatto rivendicato dalla giunta) che hanno consentito di conoscere meglio la popolazione che attraversa ogni giorno venezia: 16 mila studenti, 23 mila lavoratori, 3 mila parenti di residenti, 1300 affittuari non residenti. Avevamo già analizzato i dati qui. Il sindaco, interpretando questi dati, li ha usati anche per sostenere che con una popolazione studentesca o di affittuari non residenti simile, i 49 mila residenti rimasti a Venezia di cui si parla non siano un dato poi così veritiero: sarebbero in realtà di più. «Abbiamo cominciato fisicamente a contare le persone, è un inizio, li confronteremo con dati diversi - come quelli delle celle telefoniche - per avere un'idea più chiara» ha spiegato Brugnaro, che ha sottolineato ancora una volta come la sperimentazione dovrà durare anni.

Forte soddisfazione anche da parte dell'assessore al turismo Simone Venturini: «Ha funzionato, e non era scontato - ha detto l'assessore, sottolineando come il sistema non si sia mai inceppato - Abbiamo bisogno di una rivoluzione culturale, viviamo un dibattito ancorato a categorie del passato» ha spiegato, riferendosi a chi parla di numero chiuso o altre proposte poco realizzabili. «Grazie al contributo d'accesso Venezia ha raccontato il suo messaggio al mondo» ha spiegato l'assessore, secondo cui ora sarà possibile parlare con il turista prima del suo arrivo a Venezia. In realtà per quest'anno la prenotazione, che doveva essere obbligatoria nelle intenzioni, è diventata nel pratico facoltativa, con il grosso delle esenzioni e dei ticket fatti al momento, già in città. Ma una delle idee a cui sta lavorando la giunta, per il 2025, è quella di alzare il contributo proprio per chi arriva senza aver prenotato. «Il vero vantaggio si vedrà nel medio e lungo periodo» ha spiegato l'assessore. Stesso tono nell'intervento dell'assessore al bilancio Michele Zuin: «Eravamo tesi, ma il sistema ha funzionato. I dati mancavano, ora li abbiamo, può aiutare a regolare il turismo».

Tutti i presenti hanno parlato di assenza di conflitti, a parte casi isolati. Alcuni dati non sono stati menzionati nella conferenza stampa, come quelli delle esenzioni giorno per giorno, o la scelta di non fare nessuna sanzione, certamente utile a evitare tensioni. La giunta è convinta che il provvedimento abbia già funzionato da disincentivo, a riguardo le evidenze verrebbero dai parcheggi in piazzale Roma, meno pieni dell'anno scorso. Il fatto che i paganti fossero più del previsto però sembra indicare una dinamica diversa.

Il ticket per ora sta contribuendo a raccogliere una importante quantità di dati, questo è certo, e attraverso questi dati la giunta conta di poter limare man mano la sperimentazione. Il Comune di Venezia in questo primo bilancio quindi rilancia: il sistema messo a punto continuerà a raccogliere dati e verificare cosa succede senza l’applicazione della prenotazione e del CdA, con un occhio che porrà particolare attenzione sui mesi di settembre e ottobre. Solo allora, secondo l'amminsitrazione, sarà possibile valutare con più compiutezza effetti e risultati e, nel frattempo, analizzare e comparare diverse tipologie di dati (ad esempio da Polizia Locale, Actv, Musei civici, celle telefoniche, flussi di traffico). Questa attività sarà svolta da un tavolo tecnico guidato dal Ciset, Centro Internazionale di Studi sull'Economia Turistica, associazione privata riconosciuta senza fini di lucro, nata nel 1991 dall’unione di Università Ca’ Foscari Venezia, Regione del Veneto e Touring Club Italiano.