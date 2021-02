Turismo, stagione 2021, i sindaci della costa: «Serve programmazione e promozione»

I primi cittadini delle località balneari del Veneto sulla stessa linea per rilanciare il turismo in vista dell'estate

«Dobbiamo avviare questa stagione che non sarà semplice ma speriamo meno complicata dell’anno scorso. C’è bisogno di programmazione e promozione turistica e ci fa piacere apprendere che la Regione implementerà le risorse, prendiamo atto di questo sforzo». Sono le parole di Pasqualino Codognotto, presidente dei sindaci della costa, al termine della conferenza dei sindaci che si è svolta nelle scorse ore per fare il punto sulla situazione relativa al turismo e, in particolare, sulla gestione della nuova stagione. “

Nei giorni scorsi Codognotto in qualità di coordinatore nazionale del G20 Spiagge aveva inviato una lettera al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al premier incaricato Mario Draghi chiedendo «di prendere in considerazione il turismo balneare e di montagna, attraverso misure di sostegno strutturali e non episodiche, perché la pandemia ha colpito in modo pesante la nostra economia». La linea condivisa da tutti i sindaci è quella di continuità degli investimenti sulla promozione, e su questo fa fronte comune anche la regione Veneto. Collegato in videoconferenza con i sindaci, infatti, questa mattina ha partecipato anche l’assessore regionale al Bilancio Francesco Calzavara, che ha confermato il sostegno dell’ente regionale loro iniziative per il rilancio del turismo. «La ripartenza della stagione estiva è fondamentale – ha aggiunto la vicepresidente della Conferenza e sindaco di Cavallino-Treporti, Roberta Nesto –, vogliamo tutelare le nostre imprese, i nostri lavoratori e i nostri territori in generale. Investire nella promozione, assieme ai consorzi di promozione turistica, va proprio in questa direzione».