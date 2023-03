Conferenza stampa: dalle nanotecnologie alla chimica verde, torna all’M9 il Caffè delle Scienze

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Mestre. Dalle scienze ambientali alla green chemistry (chimica verde), dall'informatica alle nanotecnologie, dai beni culturali alla biologia molecolare. Dopo lo stop causato dal Covid, si rinnova a Mestre l’appuntamento con il Caffè delle Scienze iniziativa culturale organizzata da MestreMia con il Campus Scientifico di Ca' Foscari, in programma nella prestigiosa sala Loft del Museo M9.

Il variegato ed autorevole programma si divide in due parti. Il ciclo “Primavera” si articola in quattro appuntamenti a partire da mercoledì 15 marzo, il ciclo “Autunno”, invece, si compone sempre di quattro incontri che avranno il loro incipit mercoledì 27 settembre. “L’iniziativa - commenta Andrea Sperandio, presidente di Mestre Mia - si presenta con un programma definito e completo per tutto l'anno nell’ambito di una collocazione stabile e prestigiosa con il ritorno al Museo M9, circostanza che ci fa molto piacere. L’assegnazione della sala Loft è per noi anche un chiaro segno dell'interesse di M9 ad arricchire il network di relazione tra tali soggetti e le diverse realtà cittadine, a partire dal Campus di via Torino”.

Il programma dell’iniziativa e la filosofia che lo anima verranno illustrati durante la conferenza stampa in programma giovedì 9 marzo (ore 12) al Business Center M9 - Chiostro, in via Poerio, 24 a Mestre. Alla conferenza parteciperanno Salvatore Orando, informatico e direttore DAIS, l Valentina Beghetto, relatrice in uno dei caffè e delegata DSMN alla Terza Missione, la dottoressa Doriana Visentin, presidente dell'Ordine dei Fisici e dei Chimici, della Chiara Bortolini, responsabile veneziana dell'incubatore di start-up Bio4dreams e Michele Bugliesi, presidente della Fondazione di Venezia.