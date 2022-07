Conferenza dei sindaci del litorale veneto, confermata Roberta Nesto alla presidenza

Conferenza dei sindaci del litorale veneto, l’importante realtà che raggruppa tutti i 10 sindaci delle località costiere della regione: al rinnovo dei vertici per il mandato 2022-2023, confermati Roberta Nesto alla presidenza e Michele Grossato alla vicepresidenza.

«Il 2022 è stato un anno particolare, improntato alla ripresa dopo il covid – ha esordito la presidente Nesto –. Tra le attività di particolare utilità per tutti i colleghi sindaci ricordo la relazione socio economica attraverso la quale sono stati realizzati incontri su ciascun territorio per analizzare e confrontarsi con le categorie economiche in merito alle varie dinamiche di turismo territoriale. Uno strumento grazie al quale abbiamo compreso quanto il tema della sostenibilità consenta lo sviluppo del turismo del futuro». Attività di studio e analisi dei territori nell’ottica di sviluppo sostenibile, quelle che hanno coinvolto i primi cittadini, senza lasciare indietro i temi sempre attuali che riguardano i residenti, le categorie e il turismo.

«Il tema del demanio è diventato presto l’emergenza sulla quale concentrare l’attenzione della Conferenza – ha proseguito la sindaca di Cavallino-Treporti –, affrontando la questione grazie anche all’aiuto degli uffici tecnici dei Comuni, cercando di stilare una bozza di regolamento unitario, facendo un lavoro di sintesi tra quelle che sono le emergenze derivate dalla sentenza del Consiglio di Stato le esigenze dei singoli territori e delle singole amministrazioni, per preservare le peculiarità delle offerte turistiche. Ad oggi il regolamento è stato concluso e inviato in regione per il confronto con gli organi competenti. Nel frattempo non perdiamo di vista l’evoluzione della situazione tra i banchi del Parlamento, pronti ad apporre anche le modifiche che dovessero essere necessarie».

Tra le varie tematiche affrontate nel corso del mandato si può citare il confronto con la Capitaneria di porto per l’emanazione dell’ordinanza di balneazione univoca su tutto il litorale, o ancora la condivisione di strategia con regione Veneto sul tema dunale, ma anche sulle pinete. Importante il lavoro svolto sul progetto Marless, inerente ai rifiuti marini, che ha dato anche ulteriore linfa al tema del contratto di costa. Non per ultima la collaborazione con Unpli Proloco per un progetto di rafforzamento della promozione di tutte le località. «È un momento importante e anche emozionante quello della riconferma – ha concluso Nesto –, continuare il lavoro per la Conferenza dei sindaci del litorale veneto, assieme ai miei colleghi, è un modo per dare un contributo alla nostra comunità del Veneto, che punta sul turismo, sulla costa, su tanti valori che rappresentiamo. Ci siamo resi conto che il tema più importante per le nostre comunità è la sostenibilità, ed è su questo che stiamo lavorando sodo. L’attività oggi in corso, proprio su questo fronte, è il Summit del Mare che coinvolge ciascun territorio in azioni importanti di sostenibilità ambientale, che culminerà la sua azione appunto con il primo Summit previsto per metà ottobre».

«È un lavoro di squadra importante quello portato avanti dalla Conferenza – ha aggiunto il vicepresidente e sindaco di Rosolina, Michele Grossato –. Continuiamo quindi sull’onda di questo percorso che insieme abbiamo tracciato. Siamo fiduciosi di arrivare a grandi risultati con un impegno importante da parte di tutti. Insieme possiamo portare la nostra voce, unita, ai tavoli più importanti della politica e farci sentire nei vari ambiti». All’incontro dei sindaci anche l’assessore regionale a Bilancio e Demanio Francesco Calzavara, e l’eurodeputata Rosanna Conte. «Questa riconferma permetterà alla Conferenza di continuare quel percorso iniziato da qualche anno e che con la sindaca Nesto ha avuto nel corso dell’anno passato un ulteriore accelerazione – ha commentato Calzavara –. I progetti avviati sono tanti. Noi crediamo che questo sia uno strumento importante per le nostre comunità, arricchito dall’ingresso di Venezia che ha completato questa straordinaria offerta del Veneto. Una regione che attira ogni anno 72 milioni di presenze turistiche, metà delle quali nelle spiagge rappresentate dalla Conferenza. Una grande responsabilità, una grande opportunità, ma credo che i sindaci Nesto e Grossato sapranno sfruttare al meglio quelle che sono le occasioni che anche la regione del Veneto mette loro a disposizione».

«Le mie congratulazioni ai rinnovati vertici della conferenza – ha espresso l’eurodeputata Rosanna Conte -. Con la presidente Nesto abbiamo sempre condiviso un percorso che va dal territorio, alla regione, all’Europa, per importanti progetti futuri. Questa continuità ci dà l’opportunità di poterli realizzare più velocemente, in sintonia con tutto il territorio, per garantire un futuro alla nostra costa».