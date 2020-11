Conoscenza dell'inglese, Venezia nona in Italia ma il bel Paese è ben lontano dal podio

EF Education First ha pubblicato oggi l'indice EF EPI 2020, cioè l'indice di conoscenza della lingua inglese a livello mondiale giunto alla decima edizione. Con l'EF EPI vengono analizzati i dati di 2,2 milioni di adulti non anglofoni in 100 Paesi e regioni per capire quale di questi parla meglio l'inglese. Fa capolino nella classifica a livello italiano anche Venezia che entra nella top 10 al nono posto mentre il Veneto si aggiudica un bel terzo posto a livello regionale. Anche l'Italia risale la china e guadagna ben 6 posizioni ma con il suo 30esimo posto resta comunque nelle retrovie della classifica e tra i paesi europei è penultima davanti alla Spagna.

Indice EF EPI 2020: Venezia al nono posto e Veneto terzo in classifica

Nella classifica delle città italiane, Venezia è nona a parimerito con Como, preceduta da Verona e Padova all'ottavo posto mentre, tra le città del Veneto spicca Vicenza che ottiene il primo posto in classifica. A livello mondiale, i giovani di età tra i 26 e i 30 anni hanno il livello di conoscenza dell’inglese più alto, mentre gli adulti sopra i 40 anni ottengono un punteggio migliore di quelli tra i 18 e i 20 anni, sottolineando il ruolo di università e aziende nello sviluppo della conoscenza dell’inglese. Pubblica amministrazione, manifattura, sanità e istruzione sono i settori lavorativi con i punteggi più bassi, mentre il settore privato dimostra una conoscenza più approfondita della lingua. Questo dimostra che una crescente concorrenza spinge le aziende a selezionare lavoratori più qualificati da un punto di vista linguistico e a fornire ai propri impiegati corsi per imparare l’inglese e rimanere competitivi.

La top 10 per regioni italiane

1) Emilia-Romagna

2) Lombardia

3) Veneto

4) Toscana

5) Piemonte

6) Friuli-Venezia Giulia

7 Liguria

8) Lazio

9) Marche

10) Umbria

La top 10 per città italiane

1) Vicenza

2) Torino

Milano

3) Treviso

Varese

4) Modena

5) Bologna

6) Bergamo

7) Brescia

8) Verona

Padova

Roma

9) Como

Venezia

10) Pisa

La top 10 a livello mondiale

1) Olanda

2) Danimarca

3) Finlandia

4) Svezia

5) Norvegia

6) Austria

7) Portogallo

8) Germania

9) Belgio

10) Singapore

L'Italia si agigudica un 30esimo posto risultando tra i paesi con una media conoscenza della lingua mentre, ultimo in assoluto e, dunque, centesimo in classifica è il Tajikistan.