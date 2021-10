“Conosci il tuo seno e gli strumenti per proteggerlo”: incontro informativo

Le neoplasie maligne al seno continuano ad essere la prima causa di morte nelle donne. Ma grazie alla diagnosi precoce, effettuata attraverso dei controlli periodici e al saper "ascoltare" i segnali di cambiamento che arrivano dal nostro corpo, l'aspettativa di vita è sempre più alta.

L'evento informativo

Essenziale infatti è individuare la neoplasia quando è ancora piccola. Una serata informativa con esperti, chirurghi e radiologi senologi del Presidio Ospedaliero “Giovanni XXIII” di Monastier si terrà giovedì 28 ottobre alle ore 20.30 presso la sala teatro San Giorgio in Piazza Castello a Noale. Sarà una opportunità per molte donne di avere risposte alle domande più frequenti e di condividere anche le esperienze di altre donne che la malattia l’hanno vissuta e superata grazie alla partecipazione di Michela Bardi di “Cafè Coraggio” e di Daniela Bonaldi, noalese, che presenterà la serata. L’iniziativa voluta dall’amministrazione comunale di Noale nell’ambito dell’ottobre rosa e promossa dal Presidio Ospedaliero di Monastier avrà come titolo “Conosci il tuo seno e gli strumenti per proteggerlo”. Interverranno, dopo il saluto del sindaco Patrizia Andreotti il dottor Roberto Busolin, il dottor Pasquale Piazzolla, la dottoressa Monica Baldessin, chirurghi senologi, e il dottor Bernardino Spaliviero Radiologo Senologo che insieme compongono la Brest Unit del Presidio Ospedaliero “Giovanni XXIII” di Monastier Centro di riferimento all’avanguardia nella diagnosi e cura del tumore al seno. L’evento è ad ingresso libero e chi vorrà partecipare dovrà prenotarsi mandando un email a noale@comune.noale.ve.it o chiamando dalle 9 alle 13 al 334.1051796. Il dibattito si terrà nel rispetto della normativa per il contenimento del covid e si potrà accedere in sala solo se muniti di greenpass. Sarà comunque possibile seguire l’intera conferenza in diretta streaming, quindi anche comodamente da casa, collegandosi al seguente link https://youtu.be/wsKQ5dmnlDk.

