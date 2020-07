Consegnati al Goldoni i diplomi per i primi allievi della Scuola Teatrale di Eccellenza

Si è tenuta ieri al Teatro Goldoni di Venezia la consegna dei diplomi per i primi 15 giovani attori formatisi nel primo triennio 2016/2019 della Scuola Teatrale d’Eccellenza, nata dall’integrazione dell’offerta didattica proposta dalle due Accademie professionali già presenti in Regione, Accademia Palcoscenico del Teatro Stabile del Veneto a Padova e Accademia Teatrale Veneta a Venezia, nell’ambito del Modello Veneto TeSeO – Teatro Scuola e Occupazione.



Nel corso della cerimonia, a cui hanno partecipato il direttore del Teatro Stabile del Veneto, Massimo Ongaro, il direttore della programmazione e gestione formazione professionale e istruzione della Regione Veneto, Fabio Menin, il responsabile dell’area formazione del Teatro Stabile del Veneto, Carlo Mangolini, la presidente di Accademia Teatrale Veneta, Manuela Massimi e il direttore didattico di Accademia Teatrale Veneta Renato Gatto è stato annunciato anche il nuovo nome della Scuola Teatrale d’Eccellenza, da oggi Accademia Teatrale Carlo Goldoni. La Scuola Teatrale d’Eccellenza è, infatti, uno dei punti cardine del Modello Veneto TeSeO – Teatro Scuola e Occupazione, nato da un accordo di programma tra la Regione Veneto e il Teatro Stabile del Veneto in partnership con Accademia Teatrale Veneta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I primi diplomati

I primi diplomati dell’Accademia Teatrale Carlo Goldoni sono Maria Anolfo (Vicenza), Eica Bianco (Crotone), Riccardo Bucci (Carpi), Giulia De Vecchi (Milano), Anna Delbello (Trieste), Elena Ferri (Arezzo), Luca Goldoni (Scandiano), Helga Greggio (Mira), Claudia Manuelli (Milano), Sathya Nardelli (Trento), Silvia Pallotti (Milano), Tommaso Russi (Milano), Marco Sartorello (Treviso), Elisa Emilia Scatigno (Milano), Paolo Tosin (Bolzano).



Sono aperte fino al 21 ottobre 2020 le iscrizioni per il nuovo triennio 2020/2023 dell’accademia.