Attivo il nuovo servizio di prestito a domicilio delle biblioteche veneziane

È partito ufficialmente #LibriDaTe, il servizio di consegna dei libri in prestito dalle biblioteche civiche veneziane direttamente a domicilio. La prima consegna (a Mestre, ma il servizio funziona anche a Venezia centro storico) è stata effettuata dall'assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini. L'iniziativa, attuata in collaborazione con il settore cultura del Comune di Venezia, arriva a seguito delle disposizioni dell'ultimo Dpcm del 3 novembre, che impone la chiusura delle biblioteche.

#LibriDaTe è gratuito ed è conforme a tutte le disposizioni di sicurezza anti Covid già tenute dalle biblioteche della Rete. «Con questa iniziativa - ha spiegato l'assessore Venturini - vogliamo continuare a tenere ben stretto il legame tra i cittadini, i libri e il circuito delle biblioteche, incentivando il rapporto tra i veneziani e un settore sempre vicino e disponibile come quello della Cultura del Comune di Venezia. Invitiamo i cittadini a consultare il sito del Comune nella sezione dedicata alle biblioteche per usufruire di questo nuovo servizio, che resterà attivo in via sperimentale per il mese di novembre».

Per accedere alla consegna si deve essere iscritti alla Rete Biblioteche Venezia. Se non si è già iscritti a una delle biblioteche comunali, è possibile farlo online o al telefono con un bibliotecario. È possibile richiedere il prestito di libri, film, cd musicali scegliendo dal catalogo Bimetrove (selezionando la ricerca nelle Biblioteche Rete Biblioteche Venezia) o chiedendo consiglio telefonicamente al bibliotecario.

Per informazioni e prenotazioni scrivere a: prestito.bibliotecacivica@comune.venezia.it - telefono 041 2746740-41.