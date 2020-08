Consegna onoreficienze Fisa Venezia e Padova alla guardia costiera di Venezia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

In data 24 luglio 2020, presso la sede della Guardia Costiera di Venezia si è svolta la consegna di onoreficenzie per l'importante lavoro volto alla promozione della cultura della sicurezza in mare e prevenzione agli incidenti nel mondo acquatico durante le conferenze "POSEIDONE" organizzate dal Maestro di Salvamento Matteo Giardini delegato FISA di Padova e Venezia che ha coinvolto quasi 700 allievi di cui circa 250 alle scuole medie, con illustri esperti come il Capitano di Fregata (CP) Alberto Pietrocola, la Sotto Tenente di Vascello (CP) Francesca Pigatto e al Primo M.llo Gianluca Merico che hanno illustrato anche i ruoli, compiti e mansioni della Guardia Costiera con particolare attenzione al tema della tutela ambientale anche grazie al Progetto Plastic Free.

Nelle scuole superiori ha destato molto interesse la spiegazione delle fasi concorsuali per l'accesso ai ruoli di Ufiiciale e Sott'ufficiale della Marina Militare e Guardia Costiera. Il Maestro di Salvamento FISA Matteo Giardini ha illustrato la figura dell'Assistente Bagnanti FISA nel compito della Prevenzione agli incidenti acquatici in piscina, lago e mare e le possibilità lavorative ed operative come ad esempio i vari settori specialistici in FISA, e in ultimo i concetti base di Auto Soccorso e soccorso in sicurezza in caso di emergenza.