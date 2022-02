Consegnati a Chioggia 9 alloggi popolari

Venerdì mattina, alla sala Lampadari del Municipio, il sindaco di Chioggia Mauro Armelao e il presidente di Ater Venezia, Fabio Nordio, hanno consegnato 4 alloggi di edilizia residenziale pubblica a quattro famiglie aventi diritto, in base alla graduatoria del Bando Erp 2019 del Comune di Chioggia.

«Nei prossimi mesi – spiega il presidente dell'Ater di Venezia Fabio Nordio – continueremo con la consegna di ulteriori appartamenti presenti nel territorio clodiense. Sono, infatti, in via di ultimazione altri 7 alloggi, segno che la collaborazione con il Comune sta portando a dei risultati tangibili. Il piano di finanziamenti per il Pnrr presentato alla Regione – aggiunge Nordio – ha visto l'inserimento nella lista degli interventi di circa 2 milioni di euro per l'efficientamento energetico e la messa in sicurezza contro i terremoti di 40 alloggi, situati in via Pigafetta: la progettazione è già definitiva e i lavori richiederanno circa 10 mesi dall'arrivo effettivo dei fondi».

«Stiamo intensificando il lavoro assieme ad Ater – aggiunge l'assessore alle Politiche Sociali e Sussidiarietà, Politiche della Residenza e della Casa Sandro Marangon – consci che il problema abitativo nella nostra città è presente da molti anni e sarà necessario un lavoro costante e nel lungo periodo. Con la pandemia, la crisi economica e il recente sblocco degli sfratti, poi, la situazione abitativa è ancor più difficile, perché le richieste sono all'ordine del giorno e si fa fatica a dare una risposta a tutti: ciò non toglie la nostra volontà di intervenire per aumentare l'offerta di case. È necessario, inoltre, velocizzare la riqualificazione del patrimonio comunale esistente, per andare avanti con le assegnazioni degli appartamenti alle tante famiglie in situazione di difficoltà».

«Ringrazio Ater per la proficua collaborazione – conclude il sindaco di Chioggia Mauro Armelao – che continuerà nei prossimi mesi con la consegna di altri alloggi. Aggiungo che con il Pnrr l'amministrazione si è attivata per predisporre dei progetti per il co-housing, ossia la condivisione di spazi abitativi da parte di singoli e nuclei familiari, che si trovano in uno stato temporaneo di difficoltà. La situazione è delicata, ma continueremo a lavorare per dare risposte ai cittadini».