«Dati drammatici dal Serd», 4.500 dipendenze. Bettin: «Investire e salvare vite»

«Dati drammatici dal Serd sulle dipendenze». Il consigliere comunale Gianfranco Bettin (Verde Progressista) commenta i numeri diffusi dall’Ulss veneziana relativi al lavoro del dipartimento, con circa 2.500 persone seguite con tossicodipendenze su circa 4.500 pazienti con dipendenze patologiche e fa un appello. «Investire subito a sostegno di un lavoro che salva vite e tutela la città».

Per Bettin, «il quadro conferma la complessità e la gravità della situazione che i servizi si trovano ad affrontare. Ciò ne valorizza il ruolo, già molto apprezzato da chi conosce il problema, che è diventato drammatico in questi anni». Il personale del Serd, argomenta il consigliere, «fa evidentemente al meglio ciò che può fare, ma si pensa a ciò che potrebbe, alle vite salvate o tutelate, migliorate, alla qualità sociale della città che ne risulterebbe, se venisse potenziato in persone e risorse» (sotto: Il consigliere comunale Gianfranco Bettin).

Come ha fatto in varie altre occasioni, anche durante il presidio che il gruppo consiliare ha organizzato alcuni giorni fa davanti al distretto, Bettin ha lanciato un appello chiedendo di investire sul personale. «Affiancandolo, in un lavoro integrato, a risorse del Comune che abbiano compiti socio-educativi e di prevenzione e gestione delle dipendenze. È da qui, dunque, che bisogna ripartire col nuovo anno: raddoppiare almeno personale e risorse del Serd e assumere almeno alcune decine di operatori e operatrici comunali. Nel momento più drammatico da più di trent’anni per la città, agire su questo versante è necessario e urgente».