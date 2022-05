Aumenti Tari, Pd contrario. Martedì Consiglio da remoto. Sambo attacca: «Inaccettabile»

Seduta straordinaria del Consiglio comunale veneziano domani, martedì 31 maggio alle 9, previsto in videoconferenza in base alle disposizioni dello Statuto di Ca' Farsetti in relazione all'emergenza Covid. All'ordine del giorno l'approvazione delle quote della tassa sui rifiuti, la Tari, riviste a seguito delle modifiche da parte di Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente).

«Il gruppo del Partito Democratico voterà contro gli aumenti in esame al Consiglio comunale - annuncia il capogruppo Pd Giuseppe Saccà -. Se gli aumenti sono dettati dall’Autorità per l’energia e l’ambiente, il Comune non ha fatto quanto in suo potere per neutralizzare i rincari. Al riguardo sono state presentate proposte precise». «Veritas è un'azienda a totale capitale pubblico dove il Comune di Venezia detiene oltre il 50%, pertanto chiediamo che questi maggiori guadagni vengano redistribuiti ai Comuni sotto forma di dividendo o a scomputo di altri servizi così dà incidere meno nelle casse comunali - commenta il consigliere Pd Emanuele Rosteghin -. Abbiamo chiesto un incontro immediato in commissione con la dirigenza Veritas per approntare quanto prima questi correttivi che devono avere ricadute positive per i cittadini».

Il Partito Democratico chiede di utilizzare l'imposta di soggiorno. «Così da contribuire a neutralizzare gli aumenti - dice Saccà - Queste entrate sono in parte destinate a questa finalità e chiediamo si faccia un ulteriore sforzo per non gravare sulle tasche dei cittadini. Come tocchiamo con mano ogni giorno, e come ci dicono diversi dati, il turismo è tornato ai livelli prepandemici e di conseguenza le entrate di questa imposta sono probabilmente destinate ad aumentare comunque». «Gli aumenti arrivano in un momento particolarmente difficile per le famiglie, e a pagare gli aumenti più consistenti saranno i nuclei più numerosi - interviene il consigliere dem Alessandro Baglioni - Va fatto ogni sforzo per evitare l'aumento tariffario».

Intanto, sulla modalità dei lavori del Consiglio comunale ad oggi in via telematica, è dura la critica della consigliera Monica Sambo (Pd). «È finito lo stato di emergenza, ma le sedute sono ancora on line. Incredibile non prevedere un ritorno in presenza. Purtroppo con la modalità a distanza i consiglieri possono essere silenziati premendo un bottone e mi sembra che questo la giunta non lo disdegni. Altri Consigli delle principali città italiane si riuniscono ormai in presenza: Torino, Milano, Firenze, Bologna, ecc. Sono luoghi in cui casomai si sta facendo un ragionamento al contrario, cioè quello di prevedere la partecipazione da remoto in caso di maternità, paternità, malattia o altri impedimenti. Ricordo - conclude - che i bus sono tornati a piena capienza e il lavoro in presenza è una realtà da tempo».