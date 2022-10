Consiglio comunale in via telematica, il «No» del Partito Democratico e opposizione

Vanno in discussione in commissione da domani, giovedì, alcuni cambiamenti relativi allo svolgimento del Consiglio comunale in modalità telematica, proposti dalla maggioranza. Durante l'ultima seduta tutti i gruppi di opposizione e alcuni consiglieri di maggioranza avevano seguito il Consiglio on line ma decidendo di portarsi il loro computer a Ca' Farsetti, per essere presenti materialmente in Comune e dare un segnale della volontà di tornare a riunirsi in presenza. Tra i gruppi in prima linea c'era il partito Democratico che oggi, con il capogruppo Giuseppe Saccà, chiede che la bozza delle modifiche al regolamento per lo svolgimento del Consiglio, proposta dalla maggioranza, venga riscritta.

«Si può parlare di un caso Venezia? - Scrive Saccà - Assolutamente sì, perché i lavori di commissioni e Consiglio si svolgono ancora a distanza. Caso più unico che raro. E non dobbiamo dimenticarci dei lavori delle diverse Municipalità. Ciò sta comportando un deterioramento della vita democratica e un allontanamento sempre più marcato tra istituzioni e cittadini. Si tratta in pratica di un lento ma inesorabile abbandono dei luoghi istituzionali che compromette giorno dopo giorno i meccanismi democratici e della partecipazione nel nostro Comune».

I cittadini

La bozza di regolamento per il capogruppo concederebbe una discrezionalità enorme alla presidenza che può arrivare a disporre il numero di consiglieri in presenza. «Unica nota positiva - continua - è la possibilità per i consiglieri di partecipare da remoto per meglio conciliare i tempi familiari, quali maternità e paternità o assistenza a disabili che avevamo proposto ancora mesi fa come Partito Democratico (anche se bisognerà essere più precisi e restrittivi rispetto all’attuale formulazione del testo voluto dalla maggioranza ). Non siamo contrari inoltre alla modalità mista per chi dovesse contrarre il covid o fosse soggetto alla quarantena ma nulla di più: la partecipazione a distanza per motivi sanitari deve essere l’eccezione e non diventare la regola. Senza dimenticare la partecipazione dei cittadini. Ca’ Loredan-Ca’ Farsetti è stata dotata di un sistema che permette la modalità mista ma le sale consigliari delle municipalità? Ogni altra scelta che de facto ne penalizzi ancor di più la partecipazione in presenza troverà la nostra ferma opposizione».

L'appello al prefetto, la raccolta firme di Terra&Acqua

«Domani partirà una duplice offensiva: quella dei consiglieri comunali e quella delle cittadine e dei cittadini che vorranno sottoscrivere questa lettera al prefetto. Prima di renderla pubblica su altri canali, raccogliamo qui le adesioni dei primi firmatari», si legge sulla pagina Facebook del gruppo consiliare Terra&Acqua. Questo il testo rivolto a Zappalorto. «Ci rivolgiamo a Lei con riferimento alla questione del ritorno in presenza del Consiglio comunale di Venezia, che nel mese di giugno era stato oggetto di una sua missiva alla presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano. Nel rispetto dell’autonomia del Consiglio, la sua lettera aveva sollevato un problema reale e allo stato attuale irrisolto, che sta purtroppo ingenerando nella cittadinanza una crescente sensazione di sfiducia nei confronti di una istituzione percepita come sempre più distante e avulsa dalla vita reale».

«Siamo un caso forse unico in Italia - prosegue il testo - con un Consiglio comunale ai cui componenti è tuttora precluso il ritorno in presenza mentre a poca distanza e nella stessa città il Consiglio regionale è ritornato alle modalità ordinarie di convocazione, fatti salvi i casi di partecipazione a distanza per motivi sanitari che sono l’eccezione e non la regola, in tutte le altre assemblee elettive. Come cittadini siamo inoltre privati della possibilità, tradizionalmente riconosciuta e particolarmente radicata a Venezia, di assistere alle sedute del Consiglio a Ca’ Loredan. Essendo venuta meno la base giuridica che poteva giustificare le restrizioni, con la fine dello stato di emergenza, ed essendo stata soppressa la modalità di lavoro agile per i dipendenti comunali, ci interroghiamo sulla palese disparità di trattamento e sulla legittimità stessa di misure che vedono nei consiglieri comunali di Venezia gli unici ai quali è fatto divieto di riunirsi in presenza nei luoghi deputati all’esercizio della democrazia rappresentativa. La interpelliamo quindi come custode della legalità e massimo rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie locali, auspicando un suo autorevole intervento che ci permetta di ritornare quanto prima a condizioni di normalità democratica».