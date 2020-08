Croce Verde Mestre: nuovo consiglio direttivo

L’associazione Croce Verde Mestre Onlus, che dal 1982 svolge servizio di trasporto malati e feriti, sia per il soccorso di urgenza/emergenza, sia

ordinario in autoambulanza o idroambulanza, ha un nuovo Consiglio direttivo. Dopo il rinvio in seguito al lockdown, nei giorni scorsi si è infatti riunita l’assemblea generale che ha provveduto al rinnovo. Le votazioni, nel corso di una riunione svoltasi all'aperto causa norme Covid, hanno visto eletti: Chiara Jannuzzi, Claudio Pugnalin, Maurizio Ceriello, Mattia Cattelan e Nicholas Enzo.

Gli incarichi

Chiara Jannuzzi, in associazione dal 1999, è stata caposquadra e, negli ultimi anni, Commissaria alla Sanità, gestendo anche i corsi per i nuovi volontari e la formazione del personale in servizio. Claudio Pugnalin, volontario dal 2004 e vicepresidente uscente, è il Coordinatore della parte “acquatica” della Croce Verde a Venezia. Maurizio Ceriello, figura storica di Croce Verde (dal luglio 1983 entrato in associazione, dal 1985 in Consiglio direttivo, prima come segretario e, poi, dal 1987 come vice presidente), dal giugno 1989 ricopriva la carica di Presidente. Mattia Cattelan, iscritto nel 2002 seguendo le orme del padre Rosanno - uno dei pionieri dal 1987 e recentemente scomparso - da molti anni si occupa della gestione informatica dell’Associazione. Nicholas Enzo, in Croce Verde dal 2014, è stato caposquadra e negli ultimi anni è stato Commissario alla Protezione Civile dell'Associazione gestendo anche la recente emergenza Covid-19. Nel corso della sua prima riunione, il nuovo Direttivo ha proceduto alla distribuzione degli incarichi sociali. Vengono riconfermati Maurizio Ceriello presidente e Claudio Pugnalin vicepresidente. Le nuove nomine sono: Chiara Jannuzzi, tesoriera; Mattia Cattelan, segretario e, infine, Nicholas Enzo, consigliere. Dopo aver ringraziato i membri del precedente Consiglio direttivo con tutti i collaboratori, il rinominato presidente Maurizio Ceriello ha detto: «Dopo lunga data, questo sarà il mio ultimo mandato in seno al Consiglio direttivo. È il momento - ha concluso Ceriello - di iniziare il passaggio di testimone ai volontari più giovani che, sono sicuro, sapranno condurre in maniera adeguata l’Associazione e portare avanti quanto fatto in quasi quarant'anni di vita di Croce Verde Mestre».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alcuni numeri

La Croce Verde Mestre ha effettuato, dall’inizio di quest’anno, circa 5400 trasporti ordinari in Terraferma e 2500 in Venezia centro storico e isole; i viaggi per le urgenze/emergenze invece sono stati 3600 in Terraferma e 4200 in Venezia centro storico e isole. L'associazione è sempre stata in prima linea, in particolar modo durante il lockdown, coadiuvando l'ULSS 3 Serenissima per il trasporto dei tamponi per il Coronavirus con un mezzo dedicato.