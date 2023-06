Confindustria Veneto Est: il nuovo consiglio generale riduce il gender gap

La prima assemblea generale privata di Confindustria Veneto Est - area metropolitana Venezia Padova Rovigo Treviso - ha eletto 85 consiglieri che, insieme ai componenti di diritto, vanno a comporre il nuovo consiglio generale dell’associazione per il quadriennio 2023-2027, oltre a 8 probiviri e 5 revisori. La composizione del nuovo consiglio riduce nettamente il gender gap, con una presenza di donne imprenditrici pari al 31 per cento, rispetto al 14 per cento del consiglio precedente.

Per le candidature, si è tenuto conto di un criterio di equa rappresentanza fra territori, settori merceologici, dimensione aziendale, età e genere, nel rispetto delle norme previste dallo statuto associativo. La votazione è avvenuta a scrutinio segreto, con sistema elettronico. Entrano inoltre a far parte del nuovo consiglio i presidenti dei 21 gruppi merceologici eletti dalle rispettive assemblee nei mesi scorsi. Confindustria Veneto Est rappresenta oggi la seconda associazione territoriale del sistema Confindustria con 5mila imprese associate, per un totale di 270mila collaboratori.

«Congratulazioni agli 85 componenti del consiglio eletti, che ricoprono un ruolo particolarmente importante di indirizzo strategico e di raccordo con le imprese associate a Confindustria Veneto Est - dichiara il presidente Leopoldo Destro -. Inoltre, auguro buon lavoro ai nuovi 21 presidenti dei gruppi e ai rispettivi vicepresidenti: in un momento di grande e continua trasformazione come questo, è ancora più fondamentale sostenere lo sviluppo e la competitività dei settori e filiere strategici del nostro territorio. Sono certo che, insieme, avremo la capacità di consolidare questa nuova identità, plurale e unitaria, e tradurre le “idee motrici” in proposte e azioni concrete, per concorrere a costruire una innovativa “rete di città” del Veneto Orientale, ancora più competitiva e attrattiva nel confronto internazionale, e una società fondata sull’intraprendenza, sul contributo di donne e giovani al mondo del lavoro, della ricerca e innovazione, sull’inclusione e la sostenibilità. In questo senso, la composizione del nuovo consiglio rappresenta un contributo importante verso l’obiettivo di valorizzare la diversità di genere come leva per la crescita, di trovare un reale equilibrio economico e sociale tra donne e uomini, anche nel mondo della rappresentanza. Solo così avremo la capacità di difendere e rilanciare la nostra eccellenza e vincere le difficili sfide che ci aspettano».