Consiglio metropolitano, manovra finanziaria votata all’unanimità

Manovra di bilancio, sicurezza sulle strade e voucher cultura per i Comuni metropolitani sul modello del progetto 6 Sport. Questi i temi principali della seduta del Consiglio metropolitano di venerdì mattina. La manovra finanziaria è stata votata all’unanimità e si resa necessaria per procedere al riequilibrio delle previsioni di bilancio 2022/2024 in conseguenza alle minori entrate previste per l’imposta provinciale di trascrizione sulle immatricolazioni e passaggi di proprietà delle auto.

Nei mesi estivi verranno, comunque, utilizzati 900.000 euro di avanzo di amministrazione per investimenti e 348.684,79 per il finanziamento alle manutenzioni straordinarie di istituti scolastici ed edifici utilizzando anche il Global service (un milione), il completamento di villa Angeli a Dolo (200 mila euro), e interventi di adeguamento e prevenzione incendi dell’istituto Cestari di Chioggia (150 mila euro) e dell’Istituto Scarpa Mattei di San Donà di Piave (150 mila euro).

È previsto un contributo di 370 mila euro per eventi atmosferici eccezionali del 2019 da utilizzare per i seguenti interventi: 180.000 euro per il complesso monumentale di San Servolo e la messa in sicurezza e ampliamento pontili, 190.000 euro per l'istituto Fermi e messa in sicurezza della porta d’acqua con la realizzazione di un nuovo pontile.

Ci sono maggiori entrate erariali per 973.892,00 euro nel 2022, 1.071.380 euro nel 2023 e 1.558.371,00 euro nel 2024 da utilizzare per la manutenzione straordinaria. Il Consiglio metropolitano ha approvato il rinnovo una convenzione tra il Comune di Venezia e la Città metropolitana per la gestione delle violazioni in materia di circolazione stradale e comunicazioni radiotelefoniche delle centrali operative. «La sicurezza non solo delle nostre strade ma anche all’interno dei nostri Comuni è un tema sul quale è necessario aprire un confronto con i sindaci del territorio – ha detto il sindaco Brugnaro – Il post pandemia sta portando situazioni di degrado sociale che vanno arginate, ma serve una voce comune tra noi primi cittadini. Il nostro obiettivo deve essere quello di riuscire ad avere una maggior decoro e pulizia nei centri storici più o meno grandi».

Il modello del progetto 6Sport che, partito nel Comune di Venezia e adottato anche dalla Città metropolitana, per avviare ad una disciplina sportiva i bimbi al primo anno di scuola elementare, è condivisa da tutto il Consiglio metropolitano e la proposta è di allargare l’iniziativa anche in ambito culturale. «Come per lo sport anche le attività culturali hanno bisogno di essere promosse tra le giovani generazioni – ha aggiunto il sindaco metropolitano -. Un ruolo che possono avere le tantissime associazioni che sono distribuite sul territorio metropolitano e che sono attive con iniziative meritevoli, come corsi di musica, teatro, pittura, arti. Studieremo quindi un voucher in questo senso dopo averlo sperimentato prima nel Comune di Venezia».

Il Consiglio, infine, ha approvato un accordo di programma per la realizzazione di una rotonda all’intersezione tra via Cavour e la strada provinciale via Barbariga e la connessione tra via Cavour e via Fiessetto posta al confine con il Comune di Stra per migliorare le relazioni urbane tra i due centri che oggi utilizzano collegamenti interni inadeguati in alternativa alla strada regionale 11. Lorenzo Paccagnella è stato quindi designato ad entrare a far parte del Cda del Convitto Marco Foscarini, mentre Nicola Svalduz è stato indicato come componente della Commissione per la salvaguardia di Venezia. A rappresentare il Consiglio metropolitano nell’Upi Veneto (Unione Province) saranno, invece, i consiglieri Enrico Gavagnin, Serena Universi e Stefano Molena.