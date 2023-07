L'ex chiesa di San Gregorio sarà museo di arte orientale: il Consiglio approva il restauro

Procede l'iter per trasformare la ex chiesa di San Gregorio, a Dorsoduro, nella nuova sede del museo di arte orientale di Venezia (Maov). Oggi, 6 luglio, il consiglio comunale ha espresso parere favorevole al progetto, che prevede il restauro, l'adeguamento e il nuovo allestimento del complesso: al termine dei lavori il ministero dei beni culturali vi trasferirà l'esposizione di arte orientale veneziana, attualmente ospitata al terzo piano di Ca' Pesaro, che include una tra le più grandi collezioni europee di arte giapponese del periodo Edo. In questo modo, inoltre, Ca' Pesaro potrà a sua volta ampliare la propria Galleria di arte moderna.

A sviluppare il progetto sarà, appunto, il ministero dei beni culturali, che allo scopo aveva stanziato 8 milioni di euro nel 2016. Il consiglio comunale, approvando l'intesa Stato-Regione, ha dato parere favorevole anche sugli elementi di difformità rispetto agli strumenti urbanistici e al regolamento edilizio comunale. Questo perché il piano di ristrutturazione prevede alcune modifiche interne, come il frazionamento degli spazi e l’inserimento di nuovi piani, oltre alla realizzazione della torre impianti.

Il complesso, di proprietà demaniale, è costituito dalla ex chiesa in stile gotico (IX secolo) e dalla canonica. Cessate le sue funzioni di edificio di culto, negli ultimi 150 anni è stata adibita a fabbrica, magazzino e laboratorio di restauro, per poi essere abbandonata. «È un intervento che genera sia un'opera di recupero, sia una sede museale - commenta l'assessore Massimiliano De Martin - con un cantiere del valore di 10 milioni di euro e, in futuro, 12 nuovi posti di lavoro. È la testimonianza di come, a Venezia, nulla sia statico: all'aspetto conservativo di un edificio millenario si unisce un'azione moderna e contemporanea».

L’intervento prevede l’inserimento, nella chiesa sconsacrata, di un nuovo organismo «sviluppato tutelando l’integrità delle superfici verticali e tenendo conto delle proporzioni tra pieni e vuoti preesistenti». Si configura come un macro-oggetto espositivo, in carpenteria metallica a tre livelli semplicemente poggiato sul pavimento della chiesa. Per la canonica, il progetto prevede alcune modifiche della distribuzione interna necessarie per accogliere le nuove funzioni: al piano terra l’ingresso al museo e i relativi spazi per l’accoglienza, la biglietteria e i servizi igienici; al piano superiore tutte le aree di servizio al museo: uffici, aula didattica, servizi per il personale, locale media e locali tecnici.

Il testo approvato evidenzia il rilevante interesse pubblico dell’intervento, «poiché consente di ampliare l’offerta culturale della città recuperando un importante complesso storico da tempo inutilizzato», rilevando inoltre che le modifiche previste «non compromettono ma, al contrario, valorizzano le qualità storiche e artistiche degli immobili».