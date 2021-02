Disinfezione alla primaria Fratelli Bandiera dopo i casi di positività

L'assessore alle Politiche educative, Laura Besio, sabato mattina ha fatto visita alla scuola elementare "Fratelli Bandiera" di Malcontenta, dove sono in corso le operazioni di disinfezione a seguito di alcuni casi di positività da Covid che nei giorni scorsi hanno interessato diversi alunni dell'istituto, comportando la chiusura della struttura. Al sopralluogo erano presenti il presidente della Municipalità di Marghera, Teodoro Marolo, la dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo "Cesco Baseggio", Laura Alemanno, e una rappresentanza del Consiglio d'istituto.

In occasione dell'opera di sanificazione della scuola andata avanti per l'intera giornata, assieme al presidente della Municipalità l'assessore ha voluto testimoniare la vicinanza dell'amministrazione comunale alla dirigente scolastica. «La visita - ha spiegato Besio - è stata anche motivo per parlare di altre questioni come la viabilità, la condizioni del plesso scolastico ed eventuali interventi migliorativi da poter adottare. Da parte dell'amministrazione, del sindaco e di tutta la giunta comunale l'augurio per una pronta ripartenza dell'attività didattica di tutte le classi».