Coronavirus, bollettino del 12 dicembre sera: numeri in Veneto e provincia di Venezia

Il bollettino coronavirus di Azienda Zero di sabato 12 dicembre (dato riferito alle 17) conferma il trend in salita dei casi di positività al Sars-Cov-2 (assieme ai tamponi effettuati): si registrano 1.883 nuovi casi di contagio in Veneto, 318 in provincia di Venezia. In Regione il numero ha toccato quota 89.293. Rispetto alle 8 di sabato si registrano altri 14 decessi in Veneto.

Ricoveri in ospedale

Sono attualmente 2.607 i pazienti in cura negli ospedali veneti di cui 369 in terapia intensiva. In provincia di Venezia ci sono 147 persone ricoverate a Dolo (14 gravi), 74 al Santi Giovanni e Paolo di Venezia (8 in terapia intensiva), 87 all'Angelo di Mestre (14 gravi), 1 all'ospedale Fatebenefratelli, 25 al policlinico San Marco di Mestre, 70 a Villa Salus, 9 a Mirano (5 in terapia intensiva), 10 all'ospedale di comunità di Noale, 2 a Chioggia, 79 a Jesolo (13 gravi), 1 a Portogruaro, 2 a San Donà (1 grave) e 12 alla casa di cura Rizzola. Si registra anche 1 persona all'Odc Fatebenefratelli, 3 all'ospedale di comunità Relaxxi di Noale, 14 al centro Nazareth di Venezia e 5 al centro servizi residenziali Stella Marina di Jesolo Lido.

Casi di positività nelle province venete

Di seguito, il numero di persone attualmente positive in tutte le province venete e la variazione di casi rispetto alle 8 dell'11 dicembre. Il maggior numero di nuovi contagi si registra a Vicenza (+369), seguita da Verona (+327).