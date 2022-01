Contagi in lieve calo. Migliora la situazione code per i tamponi alla Cipressina

In lieve calo i contagi in Veneto con una quota che oggi, domenica 16 gennaio, si attesta sulle 13.094 positività. Venezia torna sotto quota 2.000 con 250 ricoveri e un 10% di terapie intensive occupate da pazienti gravi. Quasi a quota un milione e 300 mila le vaccinazioni anti Covid somministrate nell'Ulss 3, 471 mila persone vaccinate all'Ulss 4 del Veneto orientale. Prosegue anche la corsa ai test Covid per la gestione delle quarantene in caso di contatti con persone positive, e di isolamenti per quanti sono stati contagiati e devono attenersi alle disposizioni del governo in relazione al green pass. Anche a Venezia, come tutte le città, registra da inizio gennaio una condizione di stress ai punti tampone. Con attese fino a 5 ore al Giustinian, in centro storico, per rispondere alla pressione dell'utenza.

Problemi anche sul Terraglio dove nel pomeriggio di ieri, complice anche la presenza di diverse pattuglie della polizia locale a gestire la situazione al drive di piazzale Giustiniani, l'allarme per il blocco stradale causato dalla colonna di macchine in fila, è riantrato. Ieri mattina la coda di veicoli all'hub mestrino si era già formata prima delle 8 e momenti di tensione ci sono stati per il cambio di viabilità. L'ordinanza del Comune ha infatti riservato da ieri l'accesso ai residenti su via San Damiano, e ristretto l'ingresso al centro tamponi solo da via Santa Chiara, con due corsie. Altrimenti negozi e scuole sarebbero rimasti ingabbiati dalla fila di auto al drive trough. Il traffico nel pomeriggio è tornato abbastanza regolare con doppia fila a senso unico ed entro lunedì-martedì si potrà accedere al punto per i test Covid solo su prenotazione, in modo da evitare tensioni con il personale sanitario.

La polizia locale ieri e venerdì sera è rimasta a garantire l'ordine pubblico e la sicurezza e sono state raddoppiate le pattuglie in loco. Sempre da domani, grazie al lavoro dell'Ulss 3, saranno altri 22 i punti tampone ad aprire i battenti in strutture individuate in centro storico, al Lido, a Mestre, nei distretti di Mirano, Dolo e Noale, e a Chioggia, in strutture individuate anche attraverso le convenzioni con i privati. Stop code al freddo al Giustinian: domani apre San Basilio in Marittima al coperto e con i servizi.