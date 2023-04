Inaugurato a Venezia il contatore dei posti letto dell'offerta ricettiva nella città storica

48.596 sono le cifre illuminate e animate che, da questa mattina, colorano la Libreria Usata by Marco Polo in campo Santa Margherita. L'iniziativa, organizzata dall'osservatorio OCIO in collaborazione con Venessia.com, vuole essere una sorta di dialogo virtuale tra spopolamento e crescita del turismo

Era il 23 marzo 2008 quando, nella vetrina della farmacia Morelli in campo San Bartolomeo, venne posizionato – e attivato dall'associazione Venessia.com – il cosiddetto "contatore dei veneziani": un simbolico monito contro l'esodo dei veneziani. Da oggi anche un secondo conteggio svetta dalla vetrina di un'altra attività veneziana: 48.596 sono le cifre illuminate e animate che, da questa mattina, colorano la Libreria Usata by Marco Polo in campo Santa Margherita. Un numero, quello odierno, che indica i posti letto dell'offerta ricettiva registrati alla stessa data per la città storica. L'iniziativa, organizzata dall'osservatorio OCIO in collaborazione con Venessia.com, vuole essere una sorta di dialogo virtuale tra spopolamento e crescita del turismo che, da una parte riempie i vuoti lasciati in città, dall'altra ne rappresenta una causa associata.

I dati del contatore, che verranno aggiornati di mese in mese, provengono dal geoPortale del Comune di Venezia che mappa le strutture ricettive in tutto il territorio comunale (hotel, B&B, locazioni brevi turistiche), da lì vengono quindi estratti e pubblicati sul sito di Ocio sin dal 2019. «Sono dati che ci consentono di monitorare l'offerta ricettiva cittadina a diversi livelli: Comune, città d'acqua, città storica, singoli sestieri, isolati, e che ci restituiscono la fotografia dello squilibrio: se nella città storica risiede il 20% della popolazione comunale, è qui che si concentra il 61% dei posti letto turistici. Da oggi a lampeggiare dalla vetrina della libreria non saranno solo cifre, ma una vera e propria domanda: è possibile non trasformare la città in un centro storico turisticizzato?» spiegano i portavoce dell'iniziativa. «Le nostre azioni non mirano a colpire il concittadino veneziano che affitta la sua proprietà ad altre persone – proseguono –. Ciò che vogliamo colpire è il business delle case. Esigiamo che chi operi in regime di locazione turistica debba possedere obbligatoriamente la residenza qui, e che questa sia dimostrata e dimostrabile».