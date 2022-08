Contributi economici alle famiglie per la frequenza dei figli ai centri estivi: il Comune di Mirano ha pubblicato un avviso per le spese che i nuclei sosterranno, nel periodo giugno-settembre 2022, per l’iscrizione e la frequenza ai centri estivi dei figli in età compresa tra 0 e 17 anni.

Possono richiedere il contributo le famiglie in cui il minore sia residente nel Comune di Mirano e che abbiano un Isee inferiore o uguale a 20 mila euro. Per ciascun minore potrà essere presentata una sola domanda e la richiesta va fatta entro il 10 settembre 2022, utilizzando il modulo scaricabile dal sito comunale https://www.comune.mirano.ve.it/it/news/contributi-alle-famiglie-per-la-frequenza-dei-figli-ai-centri-estivi .

Alla domanda devono necessariamente essere allegati: copia di un documento, permesso di soggiorno o carta di soggiorno (per i cittadini extracomunitari); ricevuta di pagamento del centro estivo che è stato frequentato, Isee 2022 e indicazione dell’Iban dove sarà liquidato il contributo.

La domanda con gli allegati deve essere inviata via mail all'indirizzo: protocollo.comune.mirano.ve@pecveneto.it oppure consegnata a mano all’Ufficio Multisportello, previo appuntamento da fissare chiamando i numeri 0415798404 o 0415798405