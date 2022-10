Bando sostegno affitti a Jesolo, arriva un contributo anche per le difficoltà causate del Covid

Affitto di casa: arrivano i sostegni del Comune per pagarlo. Jesolo ha pubblicato due bandi per accedere a fondi dedicati. Il primo contributo è destinato ai residenti con Isee inferiore ai 20.000 euro e regolare contratto nell’anno passato, il secondo a chi ha subito gravi conseguenze economiche con il Covid. Al primo intervento che ha riguardato l’approvazione dei criteri della delibera di giunta regionale dello scorso agosto, per l’erogazione del contributo al pagamento dell’affitto per l’anno 2021, è seguita la pubblicazione del bando per la partecipazione allo stanziamento.

Ma c'è un altro importante strumento, il Fondo sostegno affitti Covid4. Possono inoltrare domanda per il primo fondo i cittadini residenti a Jesolo in possesso di attestazione Isee prodotta nel 2022, da cui risulti un importo ordinario non superiore a 20.000 euro, e che nell’anno 2021 siano stati titolari di un regolare contratto di affitto per un alloggio nel territorio del Veneto, che sia residenza principale o esclusiva.

Contestualmente si può fare domanda per il secondo contributo, nel caso di situazione di difficoltà derivante dall’emergenza Covid. È necessario essere titolari al momento di presentazione della domanda di regolare contratto di locazione e aver presentato un Isee nel 2022 non superiore a 35.000 euro. Verrà valutata la differenza tra Isee 2022 e Isee 2021, pertanto potrà concorrere al Fondo solo chi ha presentato un’attestazione Isee anche nel 2021. Le domande vanno inviate entro il 4 novembre nei Caf convenzionati con il comune di Jesolo presenti sul territorio (Ansap, Cgil e Cisl). In alternativa, è possibile presentare la domanda in modo autonomo via web collegandosi al portale messo a disposizione dalla Regione del Veneto: https://veneto.welfaregov.it/landing_pages/fsa22/index.html. In questo caso la scadenza di presentazione della domanda è l’8 novembre 2022. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Jesolo oppure al tel 0421-359189/359179 e per email all’indirizzo politiche.sociali@comune.jesolo.ve.it