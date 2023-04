Chioggia, un voucher per accedere agli asili nido pubblici

Un contributo per la frequenza dei servizi alla prima infanzia. Fino al 15 maggio a Chioggia è possibile presentare le domande per la richiesta di un voucher, che va da un minimo di 400 fino a un massimo di 800 euro a bambino,per la frequenza dei servizi 0-3 anni riconosciuti dalla Regione del Veneto. Il voucher viene impiegato per accedere agli asili nido pubblici.

Possono presentare domanda di contributo coloro che sono cittadini italiani, oppure cittadini comunitari o extracomunitari in possesso di idoneo titolo di soggiorno o cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria; hanno la residenza nei comuni di Chioggia, Cavarzere e Cona; convivono con il minore, adottato o in affidamento, frequentante, nel periodo dal primo settembre 2022 al 31 agosto 2023 e per due mesi anche non consecutivi, i servizi educativi all’infanzia riconosciuti dalla Regione; non hanno carichi pendenti; hanno un valore Isee ordinario non superiore a 20mila euro; non hanno già beneficiato del voucher 2021 se applicato allo stesso periodo.