Bonifica dell'amianto dalle case: 250 euro di contributo per utente

Il Comune di San Donà di Piave sta proseguendo il servizio di micro raccolta dell’amianto da abitazioni e pertinenze del territorio comunale promosso dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente in collaborazione con Veritas. Il servizio di microraccolta può essere richiesto solamente per provvedere alla rimozione di lastre di cemento-amianto di copertura di edifici (purché non danneggiate da incendio, eventi atmosferici straordinari o altro) per una superficie massima di 75 metri quadri, oppure per manufatti di vario tipo compatti che possono essere smontati senza provocare rotture come le canne fumarie, le vasche, le mattonelle in vinil-amianto fino a un massimo di una tonnellata.

I 16 mila euro stanziati per San Donà di Piave coprono un massimo di 64 interventi di bonifica per i quali è previsto un contributo di 250 euro a utente, cifra che copre mediamente oltre il 50 per cento dei costi di un intervento standard. Per ottenere il contributo è necessario che il fabbricato sia in ordine dal punto di vista urbanistico-edilizio ed in regola con Tari e Tarip. L’utente interessato alla bonifica da amianto deve inviare il modulo di richiesta via mail amianto@gruppoveritas.it e allegando una documentazione fotografica. Il gestore, in base a questa, valuta se è necessario un sopralluogo dei suoi tecnici, altrimenti predispone il ritiro del kit dei dispositivi di protezione individuale. L’utente potrà allora procedere autonomamente con la rimozione e il confezionamento del materiale contenente amianto dai suoi fabbricati. Il materiale viene poi ritirato da un trasportatore autorizzato dal gestore che lo avvia a smaltimento in un impianto autorizzato.

Tutte le informazioni alla pagina https://veneziaambiente.it/microraccolta-amianto

Per scaricare la documentazione: https://www.gruppoveritas.it/comune/san-don%C3%A0-di-piave/domestica/rifiuti/microraccolta-dellamianto