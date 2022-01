Sagre, fiere e feste locali: al via un bando a sostegno di chi le organizza

La giunta stanzia 130 mila euro a sostegno delle sagre, fiere tradizionali e feste locali pubblicando un avviso pubblico rivolto agli organizzatori del territorio che hanno realizzato un evento nel 2021. Attraverso questo bando si potrà ottenere un contributo a sostegno delle spese per l’acquisto di stoviglie e posate biodegradabili, all’adozione di misure necessarie per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica e per prevenire e contenere il contagio da Covid.

L'importo del contributo sarà pari al 50% dei costi sostenuti e dichiarati ammissibili per un valore massimo pari a 3.000 euro per manifestazioni con durata fino a due giorni, 5.500 euro per quelle che vanno dai tre ai cinque compresi e 7.500 per quelle con durata superiore a cinque giorni. «In questo difficile momento - commenta l'assessore alla Promozione del territorio Paola Mar - si è voluto sostenere l'impegno e la dedizione delle associazioni che hanno dimostrato, nonostante le difficoltà, di essere comunque riuscite a organizzare nel 2021 sagre e altre iniziative locali nel rispetto delle normative anti Covid. Abbiamo sempre voluto sostenere il loro ruolo nel creare momenti di socializzazione e condivisione tra i cittadini e le rispettive comunità. Abbiamo tenuto conto sia degli extra-costi legati alle misure per prevenire il contagio, sia confermato il sostegno alle scelte in chiave di una graduale ma costante riduzione nella produzione di rifiuti, con un incremento progressivo della raccolta differenziata e la promozione di una cultura ambientale e del riciclo. Questa delibera è la dimostrazione concreta di quanto l’impegno delle associazioni sia stato apprezzato e un incentivo a proseguire su questa strada importante anche per il futuro».