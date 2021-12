Venezia, su 7mila aziende solo 700 hanno chiesto il contributo Covid

Ristori per le attività colpite dagli effetti della pandemia, solo una su 10 ha fatto domanda. Confcommercio di Venezia e terraferma lancia l’appello: non lasciarsi sfuggire l’occasione. «In ballo – dicono dalla società di servizi – c’è la tenuta dell’intero sistema, va raccolto fino all’ultimo contributo».

Il bando considera molte attività, alcune evidentemente non così note e destinatarie di aiuti: si va dal commercio al dettaglio di torte, dolciumi e confetteria, a quello di utensili per la casa, cristallerie e vasellame e molti altri ancora. In mezzo c’è una fetta consistente di artigianato e commercio tradizionale, una fetta di storia del territorio e di settori in crisi che, secondo Confcommercio, non possono e non devono lasciarsi sfuggire la possibilità di un ristoro, anche minimo: basti pensare ai mestieri d’arte come la lavorazione di vetro o merletti, ma anche interi comparti che hanno subito lo stop di feste e cerimonie: fotografi, catering, noleggio auto.

«Forse non tutti sanno – spiega il direttore generale di Confcommercio Venezia e terraferma Tiziana Molinari – che c’è tempo fino a giovedì per provare ad ottenere i ristori, in virtù della proroga del bando di Regione e Unioncamere. Le aziende che potenzialmente hanno accesso ai contributi nella nostra provincia sono circa 7mila, ma solo 700, ovvero il 10%, ha presentato domanda». 1Crediamo – aggiunge il presidente Roberto Magliocco – che tutti debbano avere la possibilità di ricevere un contributo che compensi, seppur in minima parte, le perdite subite a seguito del Covid. L’invito è di non considerarla una formalità: il sostegno ai settori più colpiti passa anche dall’adesione a bandi come questo, che se non colte difficilmente saranno riproposte».