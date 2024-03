Venezia, dal Comune un contributo per i commercianti danneggiati dagli atti vandalici

«Il Comune, pur consapevole di non essere l'ente preposto a garantire la sicurezza dei nostri quartieri, vuole continuare a fornire un reale contributo economico a chi ha subìto danni. Desideriamo essere vicini a chi è stato danneggiato sia economicamente che psicologicamente, perché subire un furto rappresenta una ferita. La nostra è una mano tesa per aiutare a ripartire chi è stato colpito, perché l'amministrazione ha il dovere di stare dalla parte dei suoi commercianti». A parlare è il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, a poche ore dall'approvazione, da parte della giunta, di una delibera che prevede l'erogazione di contributi economici alle attività commerciali e associazioni che hanno subìto danni materiali derivanti da atti vandalici correlati a episodi di furto tentato o perpetrato.

Quali spese copre il contributo

Si tratta della riproposizione della delibera adottata l'anno scorso per aiutare tutte quelle attività che hanno dovuto sostenere costi per la messa in ripristino, anche migliorativa dei loro esercizi. Saranno oggetto di contributo le spese sostenute, documentate e quietanzate, per il ripristino dei danni materiali. Le spese possono concernere anche ripristini migliorativi finalizzati alla sicurezza (ad esempio, installazione di vetrine antisfondamento, serramenti di sicurezza). Nell'ipotesi di ripristino per danno non coperto da garanzia o polizza assicurativa, il contributo, pari al 50 per cento delle spese documentate, potrà essere riconosciuto fino a un massimo di 2mila euro per sinistro.

