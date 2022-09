Jesolo, un contributo per tutti i nuovi nati

Un contributo una tantum per tutti i nuovi nati. Ammonta a 72mila euro la somma complessiva che il Comune di Jesolo ha deciso di distribuire alle famiglie per ogni nuova nascita o adozione avvenute nel 2021.

La misura proposta dall’amministrazione proseguirà anche nei prossimi anni. «I criteri sulla base dei quali saranno erogati i contributi verranno definiti prossimamente e acquisiti con un’ulteriore delibera di giunta – ha spiegato il vicesindaco e assessore alla programmazione economico finanziaria Luca Zanotto -. Per ciò che riguarda il 2021, i nuovi nati sono stati 161 mentre se teniamo in considerazione quelli poi residenti, il numero è 145». L'investimento rientra tra le tre iniziative approvate in questi giorni dal Comune e si aggiunge all’adeguamento dei valori tabellari per la monetizzazione di dotazioni territoriali e parcheggi e all'approvazione del nuovo accordo con Arca per la gestione di una parte del JMuseo.

Parcheggi

Per quanto riguarda aree verdi e parcheggi, i cui valori erano stati fissati nel 2005, le nuove tariffe si basano su due valori combinati: quello fissato per le aree pubbliche e quello relativo al costo dell’infrastrutturazione. Le cifre sono state parametrare su tre aree territoriali. “Per portare degli esempi – ha detto il sindaco Christofer De Zotti – la tariffa per un parcheggio nell'area del lido passa da 140 a 315 euro mentre quella di un’area verde da 100 a 135 euro al metro quadrato».

JMuseo

Via libera, infine, all’atto di transazione tra il Comune e l’associazione Arca 113 Ecologico per la gestione di una parte del nuovo museo civico JMuseo. L’accordo prevede che il patrimonio faunistico, ospitato fino al 2016 negli spazi dell’ex scuola Carducci, possa trovare collocazione nel primo e nel secondo piano. L’associazione avrà poi a disposizione la foresteria, dove ospitare eventuali collaboratori, mentre il terzo piano rimane a disposizione per iniziative condivise con il Comune. La delibera prevede, infine, una proroga della convenzione tra il Comune e Arca fino al 31 dicembre 2024. L’atto di transazione proposto dall’amministrazione si fonda sulla volontà di avviare il prima possibile un percorso di valorizzazione del nuovo museo mediante la creazione di un calendario di mostre temporanee da proporre a turisti e residenti ma anche esponendo le collezioni di storia naturale proposte dall’associazione.