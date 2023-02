Un contributo fino a 2mila euro per chi ha subìto spaccate alle vetrine

Un contributo a sostegno delle attività economiche vittime di danni materiali derivanti da episodi vandalici connessi a furti o tentati furti. «Lo avevo annunciato qualche giorno fa e ora la giunta ha dato il via libera a un provvedimento che rappresenta un segno di attenzione nei confronti delle piccole realtà economiche che sono state colpite dalle attività predatorie». A parlare è il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, che definisce l'iniziativa «una mano tesa per aiutare a ripartire, perché l'amministrazione ha il dovere di stare dalla parte dei suoi commercianti che sono il fulcro delle attività economiche della città».

Nello specifico, l'erogazione riguarderà le attività economiche di natura privata e le associazioni sportive e/o culturali, i cui locali, situati nel territorio comunale, abbiano subìto nel triennio che va dal 1 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023 dei danni materiali legati ad atti vandalici come nel caso delle spaccate alle vetrine. Saranno oggetto del contributo le spese sostenute, documentate e quietanzate per i danni materiali subiti e non coperti da assicurazione. Ma le spese possono riguardare anche ripristini migliorativi in tema di sicurezza, come l'installazione di vetrine antisfondamento o serramenti di sicurezza. Il contributo dell'amministrazione per il danno non coperto da garanzia o polizza assicurativa sarà pari al 50% delle spese documentate e verrà riconosciuto fino ad un massimo di duemila euro. Il Comune, che per questa iniziativa ha stanziato 200mila euro, procederà in ordine cronologico di presentazione delle istanze fino ad esaurimento dei fondi.