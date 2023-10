Contro lo spopolamento, pronta la consegna di nuovi alloggi a Venezia

Sessantotto ulteriori alloggi in via di assegnazione, di cui 21 in tutta la terraferma tra Chirignago, Zelarino, Favaro e Marghera e 47 in centro storico, di cui 10 a Murano, 6 al Lido e i restanti 31 in Venezia isola. Questo il pacchetto di abitazioni in capo ad Insula che nelle prossime settimane sarà messo a disposizione degli aventi diritto, con la particolarità appunto di essere per la maggior parte - oltre un terzo del totale – concentrato tra Venezia e Isole minori.

«Si tratta di un importante segnale, di una risposta che Insula, braccio operativo dell'amministrazione comunale, ha voluto dare al grave ed annoso problema degli alloggi e dello spopolamento in tutto il Centro Storico – sottolinea Fabio Raschillà, presidente di Insula –. Con queste assegnazioni, infatti si metteranno a disposizione di quasi mezzo centinaio di nuclei familiari o di singoli aventi diritto, nuove case in tutta l'area isulare. Non impegnandoci solo su Venezia, ma anche sulle Isole minori, spesso dimenticate, dove il problema abitativo influisce ancor di più sugli indici di spopolamento». Ora si procederà con gli abbinamenti per gli aventi diritto e avverrà la consegna ufficiale delle chiavi. Si tratta di abitazioni anche di importante metratura, sistemate e rimesse a nuovo e pronte per ricevere i nuovi inquilini.

Visto complessivamente, il nuovo pacchetto di abitazioni riguarderà anche Mestre, con oltre una ventina di abitazioni che ospiteranno nuove famiglie, distribuite tra le quattro Municipalità della terraferma. Inoltre in altri 11 condomini in terraferma, tutti di proprietà della pubblica amministrazione e gestiti da Insula, si stanno ultimando gli interventi legati al Superbonus, i cantieri sono alle fasi finali e presto questi significativi interventi di miglioria e efficientamento energetico saranno completati.