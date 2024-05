Controlli gratuiti della pressione all'ospedale Civile di Venezia

Misurare la pressione è un gesto di cura, che fa vivere più a lungo: per ricordarlo, nella Giornata mondiale contro l'ipertensione arteriosa, sabato 18 maggio, gli specialisti del Centro Ipertensione dell’Ulss 3 incontrano la popolazione proponendo controlli gratuiti. «Anche quest’anno - spiega la dottoressa Cristiana Leprotti, che dirige il centro - l’Ulss 3 aderisce impegnandosi in un’attività divulgativa all’esterno dell'ospedale civile di Venezia. Sabato mattina, con un appuntamento diventato tradizionale, sarà organizzata la postazione aperta alla cittadinanza».

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Dalle ore 9 alle 13, con l'équipe sarà presenta all’interno della Farmacia antica dell'ospedale, affacciata su Campo Santi Giovanni e Paolo. «Saremo a disposizione della cittadinanza - prosegue Leprotti - per la misurazione della pressione e per informare sull’ipertensione arteriosa, sui fattori di rischio cardiovascolare, sul metodo per migliorare l’accuratezza delle misurazioni della pressione arteriosa anche quando il paziente la controlla alproprio domicilio».

In Italia, l’ipertensione arteriosa rappresenta la più importante causa di malattie cardiovascolari, come l’infarto miocardico e/o l’ictus cerebrale, lo scompenso cardiaco, la fibrillazione atriale, e contribuisce allo sviluppo di insufficienza renale cronica. «È evidente allora - sottolinea la dottoressa Leprotti - che tenere sotto controllo la propria pressione arteriosa è fondamentale per vivere meglio e più a lungo. Purtroppo però i dati più recenti confermano che più del 30% della popolazione italiana adulta è affetta da ipertensione arteriosa, con percentuali ampiamente superiori nelle fasce più avanzate di età».

Non a caso lo slogan della giornata, giunta alla XX edizione, è "Misura la tua pressione arteriosa con cura, mantienila normale, vivi più a lungo": almeno il 30% degli italiani, infatti, ha valori di pressione arteriosa elevati, ma non lo sa perché l’hanno misurata irregolarmente o non l'ha fatto mai. Solo nella metà circa dei casi diagnosticati, poi, l’ipertensione arteriosa risulta controllata dalla terapia, mentre nella restante metà, malgrado la terapia, i valori pressori restano elevati, cioè superiori a 140/90 mmHg.