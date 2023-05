Vacanze Sicure: tornano i controlli della polizia stradale sugli pneumatici

Pneumatici sotto la lente per la campagna Vacanze Sicure, promossa da Assogomma e Federpneus in collaborazione con la polizia. Un'attività che ha lo scopo di verificare lo stato degli pneumatici di migliaia di automobili che circolano sulle strade del nostro Paese.

I controlli si concentreranno anche in Veneto e si svolgeranno nel mese di maggio con una coda nelle prime due settimane di giugno. In un periodo in cui sulle nostre strade arrivano i primi turisti stranieri e gli italiani iniziano i fine settimana nelle località montane e balneari, è importante affrontare i viaggi, soprattutto se medio lunghi, con la macchina in ordine. Prima di tutto occorre avere gomme gonfie e in buono stato perché quei pochi centimetri quadrati di gomma sono l’unico punto di contatto tra il veicolo e il suolo. Su di essi si deve contare per frenare, ammortizzare, dare direzione allo sterzo, trasferire e trasportare i carichi, ecc.

Dal 16 maggio e fino al 14 ottobre è vietata la circolazione con pneumatici di tipo M+S con codici di velocità inferiori rispetto a quelli riportati in carta di circolazione. Si tratta di una grave infrazione che configura una modifica delle caratteristiche tecniche del veicolo e che quindi può essere sanzionata, non solo con una multa, ma anche con il fermo del mezzo. «Come polizia stradale raccomandiamo sempre di verificare lo stato e l’usura degli pneumatici senza trascurare pressione di gonfiaggio ed equilibratura soprattutto prima di lunghi viaggi - dice il direttore del servizio polizia stradale -. Il potenziamento delle verifiche specifiche effettuate nel 2022 ha permesso di controllare complessivamente 15.664 veicoli e di contestare 10.275 violazioni. Di queste 664 riguardavano pneumatici non efficienti a causa di battistrada inferiore a quello prescritto; 271 pneumatici con tagli o incisioni sul battistrada e 144 le violazioni per pneumatici non adeguati alle prescrizioni stagionali. Non sono mancate violazioni per pneumatici alterati nelle caratteristiche costruttive e/o funzionali (31 violazioni) per penumatici non omologati (21 violazioni) e penumatici aventi misure diverse da quelle riportate nella carta di circolazione (18 violazioni)».