Jesolo, controllo di vicinato: presto la firma del protocollo con la prefettura

La giunta comunale di Jesolo ha approvato ufficialmente l'adesione all’associazione nazionale “Controllo di vicinato” e l’acquisto di cartelli segnaletici. Presto verrà sottoscritto il protocollo d’intesa stilato dalla prefettura di Venezia e dal ministero dell’Interno, ratificato negli anni già da altre amministrazioni.



Il protocollo prevede che «le amministrazioni comunali, con il coinvolgimento delle polizie locali, si impegnano a promuovere l’attuazione del progetto, favorendo la costituzione di una rete, con l’individuazione di uno o più coordinatori tra i cittadini delle aree interessate». Viene inoltre precisato che «i cittadini svolgeranno attività di mera osservazione, segnalando, attraverso i propri coordinatori, alle forze di polizia e alla polizia locale situazioni ed eventi di interesse delle forze dell’ordine, ovvero attinenti la sicurezza urbana e il degrado sociale». Resta vietato utilizzare uniformi, emblemi, simboli, altri segni distintivi «o denominazioni riconducibili, anche indirettamente, ai corpi di polizia statali e locali, alle forze armata o ad altri corpi dello Stato – continua il documento -, ovvero che contengono riferimenti a partiti, movimenti politici e sindacali, nonché sponsorizzazioni private». L’attività di segnalazione dovrà, infatti, essere comunicata alle forze dell’ordine con una chiamata ai numeri di emergenza, come farebbe qualunque cittadino che si dovesse imbattere in situazioni di possibile interesse. Il corpo di polizia locale individuerà un ufficiale incaricato di seguire tali segnalazioni.

«L’amministrazione formalizza con questa delibera una richiesta pervenuta dai cittadini di diverse aree della città, che abbiamo accolto e poi condiviso con i rappresentanti dei vari comitati di zona raccogliendo adesioni ma anche suggerimenti – dichiara il sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti –. La sottoscrizione del protocollo con la prefettura e l’adesione all’associazione garantiranno un’uniformità nel servizio dando, inoltre, avvio a un percorso di formazione per i coordinatori che saranno individuati. Nulla a che fare, quindi, con l’idea di ronde o sceriffi improvvisati, ma gruppi di cittadini che hanno a cuore la propria città, al servizio delle forze dell’ordine, per le quali rappresenteranno degli ulteriori occhi sul territorio. Essere di supporto ai cittadini in questo progetto significa per noi rafforzare lo spirito di comunità e sicurezza ma anche offrire uno strumento che, come già in diversi territori limitrofi, si è dimostrato utile alle forze dell’ordine».