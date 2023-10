A Venezia si fa cultura sull'inquinamento marino da microfibre

Inquinamento da microfibre, un'emergenza sulla quale è stata fatta luce nei giorni scorsi a Venezia nel corso di un convegno a cui hanno partecipato figure istituzionali e accademiche, e protagonisti della sostenibilità per inquadrare il problema e delineare un percorso di possibili soluzioni sul tema. Teatro del dibattito è stata la Nave Scuola Palinuro, che ha sposato la campagna internazionale "Only One: One Planet, One Ocean, One Health" lanciata da Marevivo, Marina Militare e fondazione Dohrn, con il supporto di Beko.

Raffaella Giugni, responsabile delle relazioni istituzionali Marevivo ha illustrato le finalità della campagna di sostenibilità e raccontato l’impegno concreto della fondazione per ridurre l’impatto delle microfibre nei nostri mari. «Dei 13 milioni di tonnellate di plastica che si riversa ogni anno nei nostri mari - ha spiegato - un terzo proviene dalle microfibre rilasciate durante il lavaggio dei capi in lavatrice. Un carico di lavatrice produce, infatti, tra i 6 e i 17 milioni di microfibre di cui il 40% non viene catturato né dai filtri né dagli impianti di depurazione, e finisce in mare, dove viene ingerita dagli organismi che lo abitano, entrando, di fatto, nella nostra catena alimentare».

Con la campagna #Stopmicrofibre, Marevivo intende proprio sensibilizzare l’opinione pubblica su questo tipo di inquinamento: «Il dibattito è, quindi, un'occasione importante per affrontare una problematica complessa e globale e trovare soluzioni - ha proseguito Giugni -, grazie all’impegno delle Istituzioni, del mondo accademico e delle aziende virtuose che già introducono processi produttivi sostenibili e l'uso di tecnologie innovative».

Un'istantanea dell'emergenza è stata fornita da Francesco Regoli, direttore del dipartimento di Scienze della vita e dell'ambiente dell'università politecnica delle Marche. «L'inquinamento da plastiche e microplastiche - ha rilevato - è un’emergenza che colpisce tutti i mari e gli oceani del mondo e oggi sappiamo che la maggior parte di questo inquinamento è dovuto alle microfibre di origine tessile. La loro produzione è in costante crescita ed ha raggiunto i 120 milioni di tonnellate nel solo 2019».

Regoli ha quindi spiegato che le microfibre si ritrovano in tutti i mari «con concentrazioni che vanno da 1 fibra ogni 50 litri, fino a oltre 25 fibre per singolo litro d’acqua». I ricercatori hanno evidenze chiare «della loro ingestione da parte di tutte le specie marine con frequenze che possono superare il 90% degli organismi analizzati e le microfibre dai tessuti sono 10 volte più alti rispetto a quelli delle altre microplastiche. I loro effetti si stanno rivelando gravi per gli organismi che le ingeriscono».

Una soluzione concreta

All'analisi del problema, è seguita la prospettiva di una prima soluzione concreta da parte di Beko, azienda protagonista nella lotta alle microfibre, con il lancio sul mercato di FiberCatcher, il primo sistema di filtraggio integrato nelle lavatrici di ultima generazione, in grado di raccogliere e trattenere oltre il 90% delle microfibre rilasciate dagli indumenti sintetici.

«Siamo qui anche per informare e proporre soluzioni tangibili - ha detto Francesco Misurelli, ceo di Beko Italy -: la concretezza è un approccio che caratterizza Beko da sempre. Ci siamo imbarcati nella campagna "Only One" perché crediamo nella necessità di fare cultura, di fare educazione anche con piccoli gesti quotidiani. Per noi, questo è un tassello di un percorso di sensibilizzazione sulla rotta della sostenibilità, che vuole dare il via a una sorta di effetto domino».