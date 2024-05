A Venezia il convegno internazionale sul trasporto merci: «Ancora poche su ferrovia»

Sul futuro del trasporto merci ferroviario si sono confrontati ieri, a Venezia, all'hotel Hilton Molino Stucky, i player più influenti, chiamati a raccolta da Uip (Unione Internazionale dei detentori di carri merci) e Assoferr (Associazione degli operatori ferroviari e intermodali).

La richiesta: consentire al trasporto merci di vivere la stessa rivoluzione avvenuta nel trasporto passeggeri. E investimenti che rilancino il settore: la stima di Uip è di 13 miliardi per raggiungere i target fissati. In particolare con i Dac, i 'carri intelligenti' - dove il treno diventa un unico vettore energetico che preleva energia dalla catenaria e poi, grazie all'accoppiamento automatico digitale, la cede all'intero convoglio -, è previsto un aumento del 30% dei volumi.

Il trasporto merci ferroviario infatti, nonostante sia strategico, anche in funzione dell'abbassamento dei volumi di CO2, è ancora marginale: la quota modale è ancora molto bassa rispetto a quella della gomma. 12% circa in Italia, 17% in Europa contro rispettivamente l’84% e l’80% del trasporto su strada. E gli obiettivi fissati dall’Europa sembrano una chimera: entro il 2030 la quota ferroviaria dovrebbe arrivare al 50%.

Dal mondo associativo, il presidente Assoferr Armando de Girolamo ha spronato il Governo ad assicurare un futuro a quello che è un asset cardine del Paese, ma per il quale oggi è difficile attrarre più volumi. «C’è una crisi generale del mercato – sottolinea de Girolamo - che riguarda il settore ferroviario in generale e l’intermodale in particolare, serve una programmazione seria da parte del Governo e di tutte le istituzioni. Per ora, sembra si sia guardato altrove». Un tema ribadito anche dal presidente di Uip, David Zindo: «È necessaria una cornice normativa più chiara ed equa e c’è bisogno di modernizzazione e investimenti. La tecnologia c’è: si chiama Dac (Accoppiamento Automatico Digitale)».

E sul Dac, , Pier Luigi Navone di Ansfisa ha annunciato l’avvio della sperimentazione in Italia del nuovo sistema con i primi test che riguarderanno complessivamente 6 treni con più di 120 carri e la sperimentazione proseguirà in tutta Europa e riguarderà, tra il 2026 e il 2027, 100 treni in pre-esercizio, con 2mila vagoni.

Tra le imprese, il Polo Logistica del gruppo Fs ha messo a terra un piano di investimenti di 3 mld di euro di cui l’80% è destinato proprio all’innovazione dei locomotori di ultima generazione e dei carri. Gianpiero Strisciuglio, ad di Rfi del gruppo FS: «In Italia possiamo contare su 17 mila km di rete ferroviaria. Di questa rete, 5.500 km fanno parte delle reti Ten-T europee, siamo inoltre attraversati da 4 corridoi e al 2032 saremo il primo Paese a far viaggiare su tutti questi 5.500 km treni di 750 metri con sagome con il massimo peso consentito». Ma gli investimenti sulle infrastrutture riguardano anche i porti, con interventi finalizzati soprattutto a potenziare i collegamenti ferroviari e sviluppare tecnologie digitali. A parlarne, Zeno D’Agostino, presidente dimissionario dell’Autorità portuale di Trieste, di un porto all’assoluta avanguardia nello sviluppo dei collegamenti ferroviari: «Trieste è un esempio campione a livello nazionale che sta attraendo investimenti da tutta Europa».