Convenzione Emporio-Ca' Foscari, la carriera universitaria comprende il volontariato

Gli studenti dei corsi di studio: "Scienze della società e del ervizio sociale" e "Lavoro, cittadinanza sociale, interculturalità" dell'Università Ca’ Foscari di Venezia potranno svolgere il loro tirocinio curriculare nelle comunità che operano nel sociale e nel mondo della sussidiarietà ed acquisire punteggi di merito nei processi formativi e didattici.

È quanto prevede l’innovativa convenzione per l’avvio di tirocini curriculari, firmata tra Ca’ Foscari e l’organizzazione “Corte del Forner-Emporio della Solidarietà” di Cannaregio. Si tratta del primo esempio di collaborazione del genere in Italia. Lo scopo è promuovere tra gli studenti universitari la conoscenza diretta del mondo del lavoro e l’alternanza studio-lavoro già previsto dalle recenti circolari ministeriali. Gli stage o tirocini avranno durata di circa 12 mesi. Nella convenzione sono previsti i criteri assicurativi, di collaborazione e di responsabilità lavorativa. Per informazioni gli studenti potranno scrivere una mail a cortedelforner@gmail.com o rivolgersi agli uffici preposti dell'Ateneo.