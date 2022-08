Il convertiplano Aw609 sarà allo Jesolo Air Show del 27 e 28 agosto. L'aeromobile, tra le innovazioni tecnologiche più significative dell’attuale panorama aeronautico mondiale, verrà presentato durante la manifestazione aerea sul litorale. Nell’Aw609, spiega Leonardo, l’asse dell’albero rotore è verticale per le operazioni di volo nella configurazione elicottero. Appena raggiunta un’idonea velocità, gli alberi sono ruotati progressivamente in avanti fino a che, raggiunta la posizione orizzontale, i rotori agiscono come eliche traenti.

L’Aw609, il cui peso massimo al decollo è di circa 8 tonnellate e la cui cellula è stata realizzata interamente in moderni materiali compositi, è in grado di compiere la procedura di conversione (dal profilo di volo tipico dell’elicottero a quello dell’aeroplano e viceversa) in circa 40 secondi. Questa versatilità, oltre a garantire velocità e autonomia molto più elevate di un elicottero, permette al convertiplano di volare a un’altitudine di quasi 8.000 metri grazie ad una cabina pressurizzata e al previsto sistema di protezione contro la formazione di ghiaccio.

L’Aw609 è alimentato da due motori Pratt&Whitney Pt6c-67a che consentono di volare a oltre 500 chilometri orari e con un raggio d’azione di quasi 1.400 chilometri, che salgono a quasi 2.000 con i serbatoi ausiliari. Per specifiche missioni, al fine di aumentare l’autonomia e la capacità di carico, può anche decollare percorrendo solo brevi tratti di pista ricorrendo a un parziale angolo di inclinazione in avanti delle gondole motore. Leonardo ha in corso lo sviluppo di configurazioni dedicate a diversi tipi di impiego del convertiplano. Le prestazioni uniche, in particolare velocità, raggio d’azione, agilità e flessibilità sono ideali in missioni di trasporto passeggeri, trasporto offshore a supporto all’industria energetica, pattugliamento, ricerca e soccorso, trasporto medico-sanitario, protezione civile, operazioni speciali e altri compiti di pubblica utilità e governativi.

Ove l'elicottero non consente lunghe permanenze ad alta quota ed elevate velocità, il convertiplano garantisce migliori prestazioni in termini di altitudine ed è in grado di coprire più ampi spazi nell'unità di tempo, pur mantenendo la possibilità di decollare e atterrare verticalmente. Per il trasporto passeggeri (fino a nove più pilota e copilota), l’Aw609 è in grado di collegare il centro di due città come Milano e Londra in circa 2 ore di volo, inaugurando una vera e propria rivoluzione nei collegamenti punto-punto in un contesto di mobilità inter-urbana innovativa. Inoltre, consente di raggiungere aree e località remote oggi non provviste di efficienticollegamenti, come ad esempio le piccole isole.